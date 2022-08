Rafako nie może prowadzić prac w Jaworznie, Tauron wstrzymał możliwość wejścia pracowników spółki

/ Tauron

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron wstrzymała w piątek możliwość wejścia na teren bloku energetycznego w Jaworznie pracowników Rafako i jego spółki zależnej, co uniemożliwia dalsze prowadzenie prac - poinformowało Rafako w komunikacie. Rafako ocenia działania jako bezpodstawne i wzywa do natychmiastowego umożliwienia pracy na bloku.

"(...) wstrzymanie przez NJGT możliwości wejścia na teren bloku pracowników emitenta oraz spółki zależnej uniemożliwia emitentowi dalsze prowadzenie, prowadzonych dotychczas prac przewidzianych kontraktem w tzw. okresie przejściowym, zaś spółce zależnej dalsze prowadzenie, prowadzonych dotychczas prac przewidzianych umową o prace eksploatacyjne i koordynacyjne" - napisano w komunikacie Rafako.

Jak dodano, Rafako, stojąc na stanowisku o bezpodstawności i braku uzasadnienia takiego działania NJGT, wezwało do natychmiastowego umożliwienia realizacji prac.

Tauron informował w czwartek wieczorem PAP Biznes, że zlecił wykonawstwo zastępcze na bloku 910 MW w Jaworznie, po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, by możliwe było dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku. Spółka podawała, że priorytetem grupy jest jak najszybsze przywrócenie jednostki do pracy, a do tej pory zrealizowanych zostało już ok. 80 proc. prac koniecznych, by blok uruchomić. Grupa Tauron zapewniła też w oświadczeniu, że posiada niezbędną wiedzę, kompetencje, doświadczenie, aby samodzielnie dokończyć wszystkie prace, a następnie prowadzić jednostkę.

W odpowiedzi Rafako podawało w piątek rano w oświadczeniu, że nie zaistniały żadne podstawy prawne, ani faktyczne dla wdrożenia przez Tauron wykonawstwa zastępczego, a spółka nie zaprzestała prac naprawczych i wykonuje swoje zobowiązania kontraktowe.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono w końcu kwietnia 2022 roku. Blok znajduje się w okresie przejściowym - fazie strojeń, testów i optymalizacji, który miał trwać do końca października.

Obecnie blok nie pracuje, jednostka została czasowo odstawiona w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza. Postój miał potrwać - według wcześniejszych zapowiedzi Tauronu - do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca, Rafako, miał prowadzić prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła.(PAP Biznes)

