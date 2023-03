Rafako na oku miliarderów. Wraca temat przejęcia spółki przez Michała Sołowowa

Notowane na GPW Rafako ogłosiło, późnym wieczorem w niedzielę 5 marca, że zawarty został aneks umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki pomiędzy PBG a MS Galleon, wehikułem inwestycyjnym Michała Sołowowa. W spółkę zainwestował już inny miliarder, który kontroluje największego producenta okien w Polsce.

Mija blisko rok od pierwszych doniesień o zainteresowaniu Michała Sołowowa pakietem akcji Rafako należącym do PBG. Po kilkukrotnym przedłużaniu terminu wykonania zobowiązania do nabycia akcji, w grudniu 2022 r. poinformowano, że nie doszło do kolejnego odroczenia terminu, w związku z czym nie weszło ono w życie. Kurs po przekazaniu tej informacji spadł w czasie jednej sesji o ponad 9 proc.

Po trzech miesiącach temat wraca, bo jak się okazuje, w dniu 5 marca 2023 r. strony zawarły aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji, w którym określiły nowy termin zamknięcia transakcji przypadający nie później niż na dzień 30 kwietnia 2023 roku – czytamy w komunikacie.

W takim razie rozmowy między zainteresowanymi stronami musiały trwać w międzyczasie, chociaż tego nie komunikowano. Jak wynikało z przekazów płynących od prezesa Rafako, w końcówce 2022 r. na przeszkodzie do wydłużenia terminów stanął jeden warunek zawieszający, dotyczący ugody z Gaz-Systemem. Pod koniec lutego 2023 r. taka ugoda została zawarta.

Poza nowym terminem, w nowym komunikacie Rafako podanych zostaje także jeszcze kilka innych cezur czasowych. Do 7 kwietnia 2023 r. strony mają zawrzeć kolejny aneks w przedmiocie aktualizacji czynności podejmowanych w dniu zamknięcia przewidzianej nią transakcji.

Do 31 marca 2023 r. przedstawienie przez Rafako do akceptacji inwestora dowodów spełnienia warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży. Wznowienia, pod pewnymi warunkami, badania due diligence przez inwestora oraz jego zakończenia nie później niż w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kurs Rafako nie zareagował przesadnie na powrót do rozmów o nowym, „stary” inwestorze strategicznym. Cena akcji była w poniedziałek notowana po godz. 12:45 o ok. 0,8 proc wyżej.

Aneks zakłada m.in. potwierdzenie przez strony umowy sprzedaży, że spełnione zostały warunki zawieszające dot. zgody UOKiK na przejęcie, ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie, podpisania przez Rafako porozumień z kilkoma kontrahentami, co do prowadzonych projektów i wzajemnych rozliczeń z nich wynikających. O wszystkich mówi pełna treść komunikatu.

Przypomnijmy, że ostatnie miesiące były szczególnie nerwowe dla akcjonariuszy Rafako, ponieważ spółka w wyniku sporu z Tauronem, związanego z wykonaniem i eksploatacją bloku energetycznego w Jaworznie oraz wzajemnych roszczeń, informowała o zamiarze złożenia wniosku o upadłość.

Głos w sprawie zabierał nawet premier, ponieważ Tauron to spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, a w Rafako państwo jest mocno zaangażowane poprzez Państwowy Fundusz Rozwoju i objęte obligacje o wartości 100 mln zł. Ostatecznie obie firmy wróciły do mediacji, a Rafako odstąpiło od zamiaru złożenia wniosku o upadłość.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, w akcjonariacie Rafako znajdzie się kolejny miliarder z listy najbogatszych Polaków. W lutym 2023 r. poinformowano, że pakiet ponad 10,1 proc. akcji Rafako posiada spółka Eko-Okna - największy producent okien w Polsce. Jej założycielem i głównym udziałowcem jest Mateusz Kłoska, sklasfikowany na 34. miejscu w tegorocznym rankngu najbogatszych Polaków "Forbesa" z majątkiem wycenianym na 1,77 mld zł. .

Z kolei MS Galleon to wehikuł inwestycyjny Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka z majątkiem wycenianym według "Forbesa" na 25 mld zł. W skład portfela przedsiębiorstw kontrolowanych przez kieleckiego miliardera wchodzą m.in. Synthos, Cersanit, Barlinek, Komfort czy notowany na GPW Molecure.