Radykalna prawica rośnie w siłę. Niemiecka AfD przejmie władzę w starostwie powiatowym

Premier Saksonii wezwał do naprawy gazociągu Nord Stream 1 Premier Saksonii Michael Kretschmer wezwał do naprawy gazociągu Nord Stream 1, który został zniszczony w wyniku wybuchu i którym rosyjski gaz ziemny był transportowany do Niemiec. "Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy teraz rozpocząć prac nad zabezpieczeniem i naprawą tego rurociągu", powiedział telewizji "Welt".