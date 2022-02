Radio Zet: Dworczyk odmówił Grodzkiemu przelotu na Ukrainę samolotem rządowym

Kaczyński o wypowiedzi Ziobro: jestem zawiedziony, że takie oświadczenia padają publicznie

To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu, ale jestem zawiedzony tym, że takie oświadczenia padają publicznie, bo to naszej wspólnej sprawie nie służy - powiedział lider PiS Jarosław Kaczyński w PR24, odnosząc się do komentarza Zbigniewa Ziobro ws. decyzji TSUE.