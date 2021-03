Radca prawny i informatyk w grupie przestępczej zajmującej się pisaniem prac dyplomowych

Uczniowie przed sądem za znieważenie prezydenta RP Andrzeja Dudy

Trzech uczniów stanęło we wtorek przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, oskarżonych o znieważenie Prezydenta RP. Do zarzutu nie przyznali się. Zgodnie przyznali, że to było nierozważne zachowanie, za co przepraszają.