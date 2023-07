EC Będzin ma nowego prezesa

Rada nadzorcza Elektrociepłowni Będzin powołała na funkcje prezesa zarządu Marcina Chodkowskiego, dotychczasowego wiceprezesa ds. korporacyjnych - poinformowano w komunikacie. Chodkowski jest związany ze spółką od stycznia 2023 r.

Chodkowski od stycznia do kwietnia 2023 roku pełnił obowiązki członka rady nadzorczej. Od maja 2023 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Były prezes spółki Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z pełnienia obowiązków 18 lipca, nie podając przyczyny. Pełnił obowiązki prezesa do 25 lipca, czyli posiedzenia rady nadzorczej.

Akcje EC Będzin notowały w czerwcu skokowe wzrosty. Pod koniec maja br. kosztowały nieco poniżej 7 zł. 21 czerwca wyceniano je na 71 zł.

Na początku lipca Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oświadczył, że prowadzone czynności nadzorcze nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin. Wskazał, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 czerwca do 22 czerwca br. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, "nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r.".

UKNF zaznaczył, że prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa a w art. 14 lit. a i lit. c Rozporządzenia MAR.

W czerwcu Elektrociepłownia Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Spółka wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone.

Z kolei Orlen Synthos Green Energy podał w oświadczeniu, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji.

Elektrociepłownia Będzin SA jest spółką giełdową, notowaną od grudnia 1998 r. na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia Będzin w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, na mocy aktu przekształcenia z dnia 23 lutego 1993 roku - czytamy na stronie spółki.(PAP)

