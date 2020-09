Rada UE zatwierdza 87,4 mld euro wsparcia dla krajów UE na walkę z bezrobociem

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Kraje Unii Europejskiej w ramach Rady UE zatwierdziły w piątek unijną pomoc finansową dla 16 spośród nich w formie pożyczek w wys. 87,4 mld euro w ramach SURE, unijnego instrumentu mającego zmniejszać zagrożenie bezrobociem podczas kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Dzięki temu wsparciu łatwiej będzie państwom członkowskim pokryć znacznie zwiększone wydatki publiczne, poniesione od 1 lutego 2020 r. w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków dla pracowników, w tym dla osób samozatrudnionych.

SURE to jedno z trzech zabezpieczeń o wartości do 540 mld euro na rzecz ochrony pracowników, firm i państw członkowskich. Zabezpieczenia te zostały uzgodnione przez eurogrupę 9 kwietnia 2020 r., a następnie zatwierdzone przez unijnych przywódców.

Polska w ramach SURE otrzyma 11,2 mld euro wsparcia.

"SURE jest ważnym elementem naszej odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania spowodowane kryzysem koronawirusowym. Duże zainteresowanie instrumentem ze strony państw członkowskich świadczy o jego znaczeniu i prawdziwej wartości dodanej dla pracowników i przedsiębiorstw. Skorzystają z niego miliony pracowników w całej UE. To jasno dowodzi, że Europa jest silniejsza, gdy działamy razem" - powiedział Olaf Scholz, niemiecki minister finansów i wicekanclerz.

Pożyczki w ramach SURE są wspierane z budżetu UE oraz przez gwarancje państw członkowskich zgodne z ich udziałem w dochodzie narodowym brutto Unii na łączną kwotę 25 mld euro.

Komisja będzie teraz w imieniu UE pozyskiwać środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i udostępniać je jako pożyczki wzajemne państwom członkowskim, które się zwróciły o pomoc.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ kar/