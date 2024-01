Nowy rok bez zaskoczeń. Rada Polityki Pieniężnej nie rusza stóp procentowych

Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionych poziomach.

Na mocy środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nadal będą kształtować się następująco:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,75 proc.),

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,80 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej. (poprzednio: 5,85 proc.)

Decyzja RPP chyba dla nikogo nie była zaskoczeniem. Ekonomiści powszechnie oczekiwali utrzymania stóp procentowych w NBP na niezmienionych poziomach. Co więcej, rynkowy konsensus zakłada, że ów stan „monetarnej hibernacji” utrzyma się przynajmniej do marcowego posiedzenia Rady, na którym zapozna się ona z wiosenną projekcją inflacyjną analityków NBP.

Była to także druga z rzędu decyzja Rady, która nie zaskoczyła rynku. Najpierw we wrześniu RPP zdecydowała się na drastyczne – i zdaje się kompletnie niepotrzebne – cięcie stóp procentowych aż o 75 pb. Ekonomiści byli wtedy podzieleni na dwa obozy, z których jeden zakładał obniżkę tylko o 25 pb., a drugi - brak takowej. Pewnym zaskoczeniem była też październikowa decyzja o obniżce tylko o 25 pb. Rynek skłaniał się wtedy ku cięciu o 50 pb., a prognozy analityków były nadzwyczaj rozbieżne.

Zaskoczeniem była także decyzja listopadowa, gdy RPP na przekór powszechnym oczekiwaniom na obniżkę o 25 pb. zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian. Także w grudniu zapadła decyzja o utrzymaniu stóp na dotychczasowych poziomach, co jednak wtedy było rezultatem zgodnym z oczekiwaniami rynku. Już podczas listopadowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński niemal wprost zapowiedział, że na razie jest to koniec obniżek stóp i że najprawdopodobniej do marca nie zapadnie decyzja o ich zmianie.

Długa przerwa czy koniec cyklu obniżek?

Od października 2021 do października 2022 roku w Polsce trwał cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym okresie podniesiona z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 6,75%. I na tym poziomie była utrzymywana przez 11 miesięcy. Był to także najostrzejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w Polsce w XXI wieku. Równocześnie stopa referencyjna NBP cały czas pozostaje poniżej poziomu inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że od 2017 roku realna stopa procentowa w Polsce pozostawała trwale ujemna.

Wrześniową decyzją o cięciu stóp procentowych Rada rozpoczęła cykl luzowania polityki pieniężnej. Łączna redukcja stopy referencyjnej NBP wyniosła 100 pb. Jednakże po październikowych wyborach parlamentarnych został on nagle i niespodziewanie przerwany. Nie jest przy tym żadną tajemnicą, że obecny prezes NBP oraz kilku członków RPP jest ściśle związanych z ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Trudno oczekiwać od nich, aby równie ochoczo wspierali politykę nowego rządu, obniżając mu koszty finansowania nominalnie monstrualnego deficytu budżetowego na 2024 rok.

Jednakże niepewność związana zarówno z tegoroczną, jak i przyszłoroczną, ścieżką inflacji CPI sprawia, że kolejne obniżki stóp procentowych stanęły pod dużym znakiem zapytania. Co prawda większość ekonomistów wciąż obstawia w tym roku cięcia rzędu 50 pb. (a rynek terminowy nawet 50-100 pb.), ale niepewność związana z tymi prognozami jest dość wysoka. I zapewne nie obniży się ona po zaplanowanym na środę (na 15:00) wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Obserwatorzy odnotowali także zmianę w polityce komunikacyjnej przewodniczącego Rady. Już grudniowe wystąpienie prezesa Glapińskiego było zaskakująco krótkie i lakoniczne.

Kolejne zaplanowane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 6-7 lutego i także to nie powinno przynieść zmian w poziomie stóp procentowych.