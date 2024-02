RPP nie zaskoczyła rynku. Stopy procentowe bez zmian

Sensacji nie było. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ciekawiej może być za miesiąc, na kolejnym posiedzeniu Rady.

/ NBP

Na mocy środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nadal będą kształtować się następująco:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,75 proc.),

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,80 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej. (poprzednio: 5,85 proc.)

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Decyzja RPP dla nikogo nie mogła być zaskoczeniem. Ekonomiści jednogłośnie obstawiali brak zmian stóp procentowych na lutowym posiedzeniu RPP. Rynkowy konsensu zakłada, że ów stan „monetarnej hibernacji” utrzyma się przynajmniej do marcowego posiedzenia Rady, na którym zapozna się ona z wiosenną projekcją inflacyjną analityków NBP. Ewentualne obniżki stóp procentowych oczekiwane są raczej w drugiej połowie roku i w wielkości 50-75 pb.

NBP

Była to już trzecia z rzędu decyzja Rady, która nie zaskoczyła rynku. Ale wcześniej we wrześniu RPP zdecydowała się na drastyczne – i zdaje się kompletnie niepotrzebne – cięcie stóp procentowych aż o 75 pb. Ekonomiści byli wtedy podzieleni na dwa obozy, z których jeden zakładał obniżkę tylko o 25 pb., a drugi - brak takowej. Pewnym zaskoczeniem była też październikowa decyzja o obniżce tylko o 25 pb. Rynek skłaniał się wtedy ku cięciu o 50 pb., a prognozy analityków były nadzwyczaj rozbieżne.

Zaskoczeniem była także decyzja listopadowa, gdy RPP na przekór powszechnym oczekiwaniom na obniżkę o 25 pb. zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian. W grudniu zapadła decyzja o utrzymaniu stóp na dotychczasowych poziomach, co jednak wtedy było rezultatem zgodnym z oczekiwaniami rynku. Już podczas listopadowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński niemal wprost zapowiedział, że na razie jest to koniec obniżek stóp i że najprawdopodobniej do marca nie zapadnie decyzja o ich zmianie. Zdanie to podtrzymał podczas styczniowej konferencji pasowej, na której ostrzegał przed czekającym nas wzrostem wskaźnika inflacji.

Gdzie jesteśmy w cyklu polityki monetarnej?

Od października 2021 do października 2022 roku w Polsce trwał cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym okresie podniesiona z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 6,75%. I na tym poziomie była utrzymywana przez 11 miesięcy. Był to także najostrzejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w Polsce w XXI wieku. Równocześnie stopa referencyjna NBP cały czas pozostaje poniżej poziomu inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że od 2017 roku realna stopa procentowa w Polsce pozostawała trwale ujemna.

Wrześniową decyzją o cięciu stóp procentowych Rada rozpoczęła cykl luzowania polityki pieniężnej. Łączna redukcja stopy referencyjnej NBP wyniosła 100 pb. Jednakże po październikowych wyborach parlamentarnych został on nagle i niespodziewanie przerwany. Rynek liczy, że zostanie on wznowiony w dalszej części roku. Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści oczekują, że Rada powróci do obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2024 r. w ruchach po 25 pb. na kwartał, a do końca 2025 r. główna stopa NBP spadnie o kolejne 125 pb. do 4,00 proc.

Jednakże niepewność związana zarówno z tegoroczną, jak i przyszłoroczną, ścieżką inflacji CPI sprawia, że kolejne obniżki stóp procentowych stanęły pod dużym znakiem zapytania. Wątpliwości te raczej nie zostaną rozwiane podczas czwartkowej konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego (początek o 15:00). Dodajmy też, że pomiędzy styczniowym a lutowym wystąpieniem nie poznaliśmy nowych statystyk inflacji CPI. Ostatnie dane dotyczą grudnia, a wstępne szacunki za styczeń poznamy dopiero 15 lutego. Zresztą wyniki te zostaną miesiąc później poddane rewizji za sprawą corocznej zmiany tzw. koszyka inflacyjnego.

Kolejne zaplanowane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 marca.