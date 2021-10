Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o elektromobilności

fot. Scharfsinn / / Shutterstock

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności, który przewiduje m.in. ułatwienie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych - podało we wtorek CIR. Rząd przyjął również projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Przygotowany przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, został przyjęty we wtorek przez rząd. Ma on na celu wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami - wskazało Centrum Informacyjne Rządu.

Dodano, że nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Ponadto, krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Według projektodawców, elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie. Wprowadzane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze.

Poinformowano, że wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Jak wyjaśniono, przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku, dzięki temu osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania.

W ocenie projektodawców, tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.

W projektowanej zmianie doprecyzowane zostały także zasady tworzenia stref czystego transportu. "Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie i pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom" - wyjaśniono.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła ponadto projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju oraz sporządzanego przez Fundusz sprawozdania. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ mmu/