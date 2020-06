Raczyński: Rynki będą czekać na drugą turę

fot. Tomasz Warszewski / Shutterstock

Po niedzielnych wynikach wyborów prezydenckich lekko rośnie ryzyko polityczne, rynki będą czekać na drugą turę - ocenia Mikołaj Raczyński, dyrektor działu zarządzania funduszami w Noble Funds TFI.

„Dzisiejsze wyniki są raczej bez wpływu na rynki, ale wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze będzie bardzo blisko. To będzie wyczekiwanie, bo wygląda na to, że wynik II tury będzie kwestią dziesiątek, setek tysięcy głosów. Lekko rośnie nam ryzyko polityczne, aczkolwiek wyniki są bliskie oczekiwaniom.” – powiedział PAP Biznes Raczyński.

„Zwycięstwo kandydata opozycyjnego będzie trochę mieszać w status quo, który znamy już od lat. A dzisiaj wygląda na to, że będzie blisko do tego” – dodał.

W ocenie Raczyńskiego, urzędujący obecnie prezydent i jego zaplecze polityczne przed drugą turą wyborów może jeszcze przedstawić nowe obietnice fiskalne.

„Wydaje się, że wszystko może być na stole, jeśli chodzi o jakieś nowe obietnice wyborcze przed drugą turą ze strony obecnego prezydenta i jego ugrupowania. Rządząca partia już bardzo dużo już zainwestowała, żeby utrzymać prezydenta, więc dorzucenie jeszcze czegoś nowego to może już nie być jakiś duży koszt, a utrata prezydenta to byłby bardzo duży problem. Nie jest wykluczone, że będą się pojawiać jakieś nowe propozycje w ciągu następnych dwóch tygodni” – powiedział.

Jak wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos w drugiej turze wyborów prezydenckich znajdą się Andrzej Duda z wynikiem 41,8 proc. i Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,4 proc. głosów.

Według exit poll, na trzecim miejscu w niedzielnych wyborach prezydenckich znalazł się Szymon Hołownia. Jego szacowany wynik wyniósł 13,3 proc.

Kolejne miejsca, wg sondażu Ipsos, zajęli: Krzysztof Bosak (7,4 proc.), Robert Biedroń (2,9 proc.) i Władysław Kosiniak-Kamysz (2,6 proc.).

Szacowana frekwencja w wyborach sięgnęła 62,9 proc. (PAP Biznes)