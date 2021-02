Rachunków maklerskich wciąż przybywa. Najwięcej od 3 lat

fot. Robert Gardziński / FORUM

Liczba rachunków maklerskich w styczniu znów wzrosła i tym samym udało przebić się szczyt z sierpnia 2020 roku - wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tym samym rachunków maklerskich w ewidencji KDPW jest najwięcej od trzech lat.

Do 1,34 mln wzrosła w styczniu liczba rachunków maklerskich raportowana przez KDPW. To wzrost względem ubiegłego miesiąca o skromne 0,9 proc., względem stycznia ubiegłego roku skala wzrostu wynosi jednak 7,3 proc.

Liczba rachunków maklerskich zaczęła gwałtownie rosnąć pod koniec 2019 roku, jednak to dopiero pandemia koronawirusa wywołała prawdziwy boom. Duża zmienność, wysokie stopy zwrotu, lockdown i żałosne oprocentowanie lokat sprawiły, że Polacy znów uznali GPW za ciekawe miejsce. W sumie przez cały 2020 rok przybyło aż blisko 85 tys. rachunków maklerskich (+6,8 proc.). To najlepszy pod tym względem rok od 2010 roku. Teraz trend jest kontynuowany.

Liczba rachunków rośnie niemal nieprzerwanie od półtora roku, jedynym wyjątkiem jest wrześniowe załamanie w tej statystyce z jesieni 2020 roku. Wówczas KDPW wyliczyła spadek aż o 46 tys. względem sierpnia. Jak tłumaczyliśmy w październikowym artykule, tak gwałtowny spadek związany był z "czystkami" w BM Pekao. Pod koniec sierpnia miało miejsce włączenie CDM Pekao w struktury banku, to z kolei najprawdopodobniej pociągnęło za sobą i porządki w postaci zamykania niektórych starych rachunków.

"Czystka" była na tyle duża, że w 2020 roku to wciąż sierpień pozostawał rekordowym pod względem liczby rachunków maklerskich. Dopiero ostatni styczniowy wzrost sprawił, że liczba rachunków maklerskich przekroczyła poziomy z sierpnia. Tym samym jest ich najwięcej od lutego 2018 roku. Warto jednak pamiętać, że lata 2017-2018 to także lata "czystek" w biurach maklerskich i przy niewielkim zainteresowaniu nowych inwestorów liczba rachunków wówczas gwałtownie spadała.

Awarie nie wystraszyły inwestorów

Liderem wśród domów maklerskich według stanu na koniec stycznia 2021 roku było niezmiennie BM mBanku z 377 tys. rachunków maklerskich (+1,5 proc. mdm). Drugie miejsce przypadło BM Pekao z sumą 196 tys. (-0,2 proc. mdm), a trzecie BM PKO BP z wynikiem 137 tys. (+1,7 proc.). Blisko podium uplasowało się BM ING z sumą 136 tys. rachunków (+1,4 proc. mdm).

Największe biura maklerskie według danych KDPW Styczeń 2021 Grudzień 2020 Styczeń 2020 miesiąc do miesiąca rok do roku mBank S.A. Biuro Maklerskie 376 950 371 417 312 721 1,49% 20,54% BM Pekao 196 036 196 431 257 262 -0,20% -23,80% BM PKO BP 137 019 134 704 122 937 1,72% 11,45% ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie 135 934 134 104 93 481 1,36% 45,41% Santander Biuro Maklerskie 109 947 109 172 104 704 0,71% 5,01% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 97 072 96 017 84 644 1,10% 14,68% BM Alior Bank S.A. 84 646 84 188 76 450 0,54% 10,72% Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. 45 205 44 944 42 343 0,58% 6,76% NOBLE Securities S.A. 25 265 25 269 25 042 -0,02% 0,89% Millennium Dom Maklerski S.A. 23 517 23 522 23 397 -0,02% 0,51% Trigon DM S.A. 22 847 23 131 26 051 -1,23% -12,30% Bank Handlowy w Warszawie S.A. 15 353 15 365 14 724 -0,08% 4,27% Dom Maklerski BDM S.A. 14 965 14 663 14 394 2,06% 3,97% Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 14 668 14 896 13 883 -1,53% 5,65% Bank Millennium S.A. 10 512 10 528 10 668 -0,15% -1,46% Bankier.pl na podstawie KDPW

Niestety, mocny ruch u brokerów ma też swoją ciemniejszą stronę. Ostatnie tygodnie przyniosły zwiększenie częstotliwości występowania awarii. W pamięci inwestorów przede wszystkim zapadła ta z początku grudnia, która miała miejsce w BM ING (zbiegła się ona z końcówką zapisów na akcje wspomnianego People Can Fly). Tuż przed świętami duże problemy techniczne pojawiły się także BM mBanku, czyli u największego dostawcy rachunków. I tutaj temat awarii nie zamknął się niestety w jednym dniu. Już w styczniu z kolei problemy miał również mBankowy eMakler. 13 stycznia inwestorski mBank znów nie działał. Inwestorom w przypadku awarii może przysługiwać odszkodowanie, o czym szeroko pisaliśmy w artykule z 4 grudnia. Szerzej wątek poruszyliśmy także w lutowym tekście "Awaria w domu maklerskim – ekspert radzi, co robić".

To właśnie BM mBanku i BM ING zanotowały największe wzrosty liczby rachunków rok do roku (odpowiednio +20,5 proc. i +45,4 proc.) i to ich problem dotknął najbardziej. Dane ze stycznia nie pokazują jednak, by z powodu awarii klienci odwrócili się od tych biur. Wręcz przeciwnie, duet ten (wraz z DM PKO BP) liderował wzrostom w pierwszym miesiącu roku.

Adam Torchała