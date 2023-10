RPP znowu tnie, ale GPW rośnie. WIG20 prawie cały na zielono

Tym razem decyzja RPP spotkała się z przychylną reakcją rynku i pozwoliła skończyć sesję na GPW wzrostami. Handel miał skomplikowany przebieg, bo poza RPP liczyło się też otoczenie rynkowe, a to wciąż jest wymagające.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

WIG20 zyskał 0,81 proc., WIG był wyżej o 0,79 proc. Z kolei mWIG40 zyskał 1,21 proc. i tylko sWIG80 znalazł się o 0,21 proc. pod kreską. Obroty sięgnęły 1,12 mld zł, z czego 959 mln dotyczyło WIG20.

Miesiąc temu zaskakująca i spora obniżka stopy referencyjnej wywołała solidne spadki na GPW, zwłaszcza sektora bankowego. Tym razem, chociaż kierunek decyzji RPP był ten sam, to skala zdaje się zaskoczyła w drugą stronę, tzn. cięcie było mniejsze, niż w większości oczekiwał rynek.

Tym samym zaraz "po" zyskały banki i umacniał się złoty, co ogólnie wspierało notowania na GPW, a sam WIG20 tuż po decyzji zyskiwał nawet 2 proc., do 1901 pkt. W tym czasie wsparciem były także dane z amerykańskiego raportu ADP, sugerujące, że popyt na pracę w gospodarce USA istotnie spada, a to jest argumentem za łagodniejszym podejściem Fedu w prowadzonej polityce monetarnej.

Ostatnie dwie godziny sesji były jednak mocno zmienne. O ile przez większość dnia główny indeks jak i banki zyskiwały, jak gdyby kolejny raz „przewidując”, co przyniesie decyzja RPP, to później poziom 1900 pkt na WIG20 zadziałał jako istotny opór, a poza tym na rynku znów zaczęły podnosić się rentowności amerykańskich obligacji, które przez ostanie kilka godzin traciły, dając nieco wytchnienia akcyjnym inwestorom.

W Europie sesja odbyła się z przewagą spadków, a w USA początek wyszedł na plus (dzięki raportowi ADP), ale później spływały kolejne dane, m.in. solidny ISM dla usług i początkowy entuzjazm nieco przygasł. W tym ujęciu wzrosty na WIG20 jawią się jako przejaw relatywnej siły, ale pokazuje, że kolejne sesje będą w ściśle związane z zewnętrzny sentymentem i postawą złotego. Najważniejszy w tym tygodniu może okazać się piątkowy raport NFP z USA, ale trzeba pamiętać, że po drodze (czwartek godz. 15.00) jest jeszcze konferencja prezesa NBP.

W WIG20 wzrosty były szerokie i objęły aż 19 spółek. Najwięcej zyskał Alior (4,04 proc.), ale mocne były wszystkie pozostałe banki, których indeks poszedł do góry o 2,76 proc. Z historycznych minimów odbił kurs Cyfrowego Polsatu (3,98 proc.). Wyróżnił się też kurs JSW (3,23 proc.), który przez miesiąc zyskał już ok. 20 proc. W porannym komentarzu DM Trigona podliczono, że notowania australijskiego węgla koksującego HCC wzrosły wczoraj o 20 USD/t do 350 USD/t. We wrześniu notowania HCC odnotowały wzrost o 60 USD/t. Sporo zyskał kurs Allegro (2,96 proc.).

Czarną owcą w portfelu największych spółek, która nie skorzystała z lepszego sentymentu do polskich akcji, był Orlen, którego akcje potaniały o 0,55 proc. Orlen Synthos Green Energy, czyli spółka, której współwłaścicielem jest koncern z Płocka, podała, że szacuje koszt programu budowy bloków SMR do '35 na ok. 15 mld euro.

W drugiej linii do mocnych wzrostów powrócił kurs Ten Square Games (6,92 proc.), a mocne poza bankami były kursy Wirtualnej (4,62 proc.) i Develii (3,72 proc.). Wzrosty TEN to być może efekt comiesięcznego raportu mBanku z zaktualizowanymi rekomendacjami, w tym dla Ten Square Games. Analitycy oceniają, że wzrost płatności może przełożyć się w III kw. na wzrost skorygowanej EBITDA o 50 proc. kdk.

Michał Kubicki