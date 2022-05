RPP znów zaskoczyła. Glapiński tłumaczy podwyżkę stóp

/ NBP

RPP niespodziewanie podniosła stopy procentowe "tylko" o 75 pb., podczas gdy ekonomiści oczekiwali kolejnej podwyżki o 100 pb. Dziś decyzję tłumaczy - jak sam nazwał się przed miesiącem - "jastrząb stojący na czele jastrzębi", czyli prezes NBP Adam Glapiński.

Prezes NBP Adam Glapiński zaczął wystąpienie od stwierdzenia, że - podobnie jak w innych krajach - mamy w Polsce do czynienia z bardzo wysoką inflacją. Jego zdaniem szybkie tempo wzrostu cen to przede wszystkim efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę

"Podejmujemy zdecydowane działania jako NBP, by inflację ograniczyć i, co jest z tym związane, podnosimy stopy procentowe" - powiedział. "Walka z inflacją odbywa się w optymalnym tempie" - stwierdził.

Glapiński podkreślał, że koniunktura gospodarcza w Polsce jest bardzo dobra, bezrobocie pozostaje niskie, a wynagrodzenia rosną w dwucyfrowym tempie.

Prezes NBP zapowiedział, że Rada będzie w kolejnych miesiącach nadal podnosić stopy procentowe. "Aż do momentu, gdy osiągniemy pewność, że trwale się ona obniżyła" - dodał.

"W przyszłości nadejdzie czas obniżanie stóp proc." - uspokajał kredytobiorców Glapiński. "Ale na razie priorytetem jest obniżanie inflacji" - ocenił.

Prezes zaznaczał, że bank centralny już trzeci rok podejmuje decyzje w obliczu "niesłychanie wysokiej niepewności i niesłychanie silnych szoków". "NBP musi brać pod uwagę niepewność przewidywań" - podkreślił, odnosząc się do sytuacji pandemicznej i ataku Rosji na Ukrainę.

Glapiński przypominał, że mimo że w "pierwszej połowie ubiegłego roku odrabialiśmy już pandemiczne straty, to trwałość ożywienia gospodarczego była pod znakiem zapytania, bo kolejny lockdown mógł ten wzrost zahamować". Cały czas braliśmy to pod uwagę" - stwierdził. "Jednocześnie poziom i struktura inflacji w tym czasie nie dawały przesłanek do podwyżek stóp procentowych" - ocenił. "Cały świat oceniał tę inflację wtedy jako przejściową. Mówiąc cały świat mam na myśli główne banki centralne i ośrodki analityczne, nie ten czy inny dziennikarz" - dodał.

Prezes NBP bronił polityki z zeszłego roku, podnosząc obawy o trwałość ożywienia gospodarczego, któremu mogłyby zaszkodzić przedwczesne podwyżki ceny pieniądza. RPP rozpoczął cykl zacieśnienia polityki pieniężnej dopiero w październiku 2021 r. "Jeśli ktoś twierdzi, że można to było zrobić wcześniej, to ma złą wolę (...) Działanie wcześniejsze byłoby niekompetentne i niewłaściwe" - ocenił, ponownie stwierdzając, że decyzje zostały podjęte we właściwym momencie.

Glapiński stwierdził, że nawet gdyby Rada zaczęła wcześniej podwyższać stopy, "to nie miałoby praktycznie żadnego wpływu na inflację w ostatnich miesiącach" ani na "skalę obecnych podwyżek stóp procentowych". Na potwierdzenie tezy przywołał przykład Czech.

Glapiński podkreślał, że stopy proc. banku centralnego są podnoszone, aby zapobiec utrwaleniu inflacji, a nie obniżeniu obecnego tempa wzrostu cen. "Uderzamy w oczekiwania inflacyjne, żeby społeczeństwo i podmioty gospodarcze wiedziały, że my nie dopuścimy do utrwalenia się tej inflacji. Bo inflacja jest bardzo potężnym złem, przez to że degeneruje gospodarkę" - powiedział.

Prezes odbił również argument, że inflacja nie szkodzi, dopóki jest niższa niż tempo wzrostu płac, zauważając, że nie wszyscy otrzymują wystarczająco wysokie podwyżki wynagrodzeń.

Kiedy stopy procentowe będą obniżane? "Dokładnie nie mogę powiedzieć, czy to koniec 2023, czy początek 2024" - powiedział prezes NBP. Zdaniem Glapińskiego proces zacieśnienia polityki pieniężnej będzie jeszcze "długi i bolesny", choć podkreślił dużą niepewność.

"Obecna wysokość stóp z punktu widzenia ostatnich 20 lat to jest normalna, natomiast w cudzysłowie nienormalna, dodatkowym takim prezentem, był okres 1,5 roku, kiedy stopy procentowe były tak niskie" - powiedział prezes. "Obciążenie gospodarstw domowych ratami kredytu jest wysokie. Jest bardzo wysokie i rośnie, co dla wielu rodzin jest tragiczne, ale trzeba pamiętać, że obciążenie gospodarstw domowych w ostatnich latach było wyjątkowo niskie" - podkreślił.

Przypominając, że stopa referencyjna wynosiła tylko 0,1 proc. w obliczu pandemii koronawirusa, "każdy z kredytobiorców musiał wiedzieć, że to jest nadzwyczajna, wyjątkowa, niepodważalna sytuacja w jego perspektywie życiowej i "każdy bank powinien uświadomić to klientowi". Przypomniał również, że wartość zakupionych na kredyt nieruchomości wyraźnie w ostatnich latach wzrosła.

Glapiński wyraził nadzieję, że stopy procentowe zaczną spadać pod koniec 2023 r.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP o 75 pb. Ruch był mniejszy, niż oczekiwali analitycy ankietowani przez PAP, którzy niemal jednogłośnie spodziewali się podwyżki o 100 pb. Tylko 1 z 17 respondentów słusznie przewidział działanie RPP.

Była to już ósma z rzędu podwyżka stóp proc. NBP. W poprzednich miesiącach RPP podnosiła stopy o 40 pb. w październiku, 75 pb. w listopadzie, po 50 pb. w grudniu, styczniu i lutym, 75 pb. w marcu oraz 100 pb. w kwietniu. Cały obecny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej jest najagresywniejszym ze wszystkich w tym stuleciu. Wzrost stopy referencyjnej NBP do 5,25 proc. oznacza, że od jutra będzie ona najwyższa od grudnia 2008 r. Jeszcze na początku października znajdowała się na historycznym minimum na poziomie 0,1 proc.

Podobnie jak przed miesiącem RPP nie obradowała w pełnym, 10-osobowym składzie. Sejm od ponad dwóch miesięcy nie może obsadzić jednego fotela w Radzie, a drugi zwolnił się pod koniec marca wraz z upłynięciem kadencji Jerzego Żyżyńskiego. Gremium podejmuje decyzję ws. stóp proc. większością głosów. Przy wyniku remisowym decyduje głos przewodniczącego RPP, czyli prezesa NBP.

W czwartek posłowie mają głosować ws. drugiej kadencji Adama Glapińskiego - obecna kończy się w czerwcu. Przedstawiciele PiS przekonują, że prezes NBP może liczyć na poparcie parlamentarnej większości.