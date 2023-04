RPP znów przeciw podwyżce stóp procentowych

Większość Rady Polityki Pieniężnej po raz siódmy z rzędu opowiedziała się za utrzymaniem stóp proc. NBP na dotychczasowych poziomach.

/ NBP

Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Pozostałe stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),

stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),

stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).

Reklama

Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce

W minionym roku Rada kontynuowała najbardziej agresywny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej w XXI w. zapoczątkowany w październiku 2021 r. Po 11 ruchach w górę z rzędu w październiku 2022 r. większość RPP (za wyjątkiem trójki wybranej przez Senat) opowiedziała się przeciw kolejnym podwyżkom kosztu pieniądza i od tamtej pory stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionych poziomach. W informacjach publikowanych po zakończeniu posiedzeń gremium nie znalazł się jednak formalny komunikat o zakończeniu cyklu. Również prezes Adam Glapiński kilkukrotnie podkreślał na konferencjach prasowych, że to nie koniec, lecz pauza w cyklu.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Większość członków Rady opowiada się przeciwko dalszemu zacieśnieniu polityki pieniężnej pomimo bardzo wysokiej, uporczywej i "lepkiej" inflacji, odkotwiczonych oczekiwań inflacyjnych Polaków oraz prognoz wskazujących, że wskaźnik CPI nie powróci do pożądanego poziomu do końca 2025 r.

RPP podtrzymuje, że powrót inflacji do celu będzie stopniowy

Rada podtrzymuje, że powrót inflacji do celu będzie stopniowy - podano w komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP. Według RPP do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu oraz dokonane, silne zacieśnienie polityki pieniężnej.

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - napisano.

"Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - dodano.

RPP podtrzymała, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektywy inflacji i aktywności gospodarczej.

Rada powtórzyła, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

RPP powtórzyła też, że NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Odnosząc się do odczytu CPI w marcu 2023 r. – według szybkiego szacunku GUS 16,2 proc. rdr po wzroście w lutym do 18,4 proc. rdr - Rada wskazała, że do niższej inflacji przyczynił się wyraźny spadek rocznej dynamiki cen paliw i nośników energii przy stabilizacji rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

"Jednocześnie na poziom inflacji – pomimo słabnącej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. Od kilku miesięcy obniżają się jednak ceny surowców oraz spada dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - dodano.

Rada podała, że w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności.

"Dane miesięczne za luty 2023 r. wskazują na spadek sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym, któremu towarzyszył wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżył się" - wskazano.

Rada odnotowała problemy w sektorach bankowych USA i Europy.

"Jednocześnie zawirowania w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych i Europie zwiększyły niepewność co do kształtowania się aktywności gospodarczej na świecie w kolejnych kwartałach" - napisano.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na posiedzeniu w dn. 4-5 kwietnia 2023 r. wszystkie stopy procentowe NBP bez zmian - referencyjna wynosi nadal 6,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Od października 2021 r. do września 2022 r. RPP podwyższyła stopę referencyjną 11 razy z rzędu, łącznie o 665 pb. To najwyższy poziom stóp od końca 2002 r.

W trakcie pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. RPP ścięła główną stopę do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią, do marca 2020 r., przez 5 lat stopa referencyjna utrzymywana była na poziomie 1,50 proc.

W czwartek 6 kwietnia odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek i środę 9-10 maja 2023 r.



Terminy posiedzeń RPP w 2023 r. styczeń 3-4 (wtorek-środa) luty 7-8 (wtorek-środa) marzec 7-8 (wtorek-środa) kwiecień 4-5 (wtorek-środa) maj 9-10 (wtorek-środa) czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek) lipiec 5-6 (środa-czwartek) sierpień 21 (poniedziałek)* wrzesień 5-6 (wtorek-środa) październik 3-4 (wtorek-środa) listopad 7-8 (wtorek-środa) grudzień 5-6 (wtorek-środa) * - posiedzenie niedecyzyjne

Ekonomiści spodziewają się, że jeszcze w tym roku większość RPP opowie się za obniżeniem stóp proc. NBP.