RPP znokautowała złotego. Kurs euro najwyżej od maja

Wystarczyła jedna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, by kurs euro podskoczył o kilkanaście groszy, powracając do stanu sprzed czterech miesięcy. Nad polską walutą krąży też zagrożenie ze strony krajowych polityków, usiłujących przekupić nas za nasze własne pieniądze w ramach kampanii wyborczej.

fot. parlanteste / / Shutterstock

Środowa decyzja o 75-punktowej obniżce stóp procentowych była szokiem dla uczestników rynków finansowych. Tak samo jak jej oficjalne uzasadnienie, z którego w zasadzie nic nie wynikało. Być może czegoś więcej dowiemy się dziś po południu, gdy na mównicę wystąpi główny sprawca tego zamieszania, czyli prezes NBP Adam Glapiński.

Tymczasem jednak złotego trzeba zeskrobywać z podłogi. W czwartek o 9:23 kurs euro wynosił 4,5898 zł i był o prawie trzy grosze wyższy niż dzień wcześniej. W środę, bezpośrednio po publikacji komunikatu RPP kurs EUR/PLN wzrósł o ok. 6 groszy.

Ten ruch w górę może mieć dalsze, negatywne dla naszej waluty, konsekwencje. Na to przynajmniej wskazywałaby analiza techniczna. Doszło bowiem do wybicia górą z trwającego od początku wakacji trendu bocznego w zakresie 4,40-4,50 zł. Teoria nakazywałaby więc spodziewać się wzrostu kursu euro do 4,60 zł. Zresztą ten scenariusz w większości już się zrealizował.

Reklama

Załamanie notowań złotego przy dolarze umacniającym się wobec euro miało też fatalne skutki na innych „złotowych” parach walutowych. Za dolara w czwartek rano trzeba było zapłacić 4,2864 zł, a więc o ponad 3 grosze więcej niż dzień wcześniej i najwięcej od blisko pięciu miesięcy. Względem lipcowego minimum kurs USD/PLN podniósł się już o 30 groszy.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,8046 zł, czyli o 2,9 grosza wyżej niż na zakończeniu środowych notowań. Helwecka waluta po raz ostatni tak droga była w połowie marca. W podobnym tempie zyskiwał funt brytyjski, o poranku notowany po 5,3423 zł – najwyżej od czterech miesięcy.

„W odwodzie” pozostają jeszcze krajowi politycy, którzy właściwie codziennie proponują nowe wydatki publiczne niemające pokrycia w dochodach podatkowych. To przekłada się na jeszcze większe potrzeby pożyczkowe rządu, które w znacznej mierze będą musiały zostać zaspokojone za granicą. A to nie jest dobra wiadomość dla złotego oraz perspektyw inflacyjnych.