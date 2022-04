RPP zaskakuje mocną podwyżką stóp. Prezes Glapiński tłumaczy decyzję

fot. Jacek Szydlowski / / Forum

RPP niespodziewanie podniosła stopy procentowe aż o 100 pb. Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję Rady i kreśli scenariusze na najbliższe miesiące.



Prezes NBP zaczął konferencję prasową od podkreślenia, że zacieśnienie polityki pieniężnej "przyniesie oczekiwany efekt, choć nie od razu". "Zawsze bowiem oddziaływanie polityki pieniężnej na inflację i gospodarkę zajmuje sporo czasu, zazwyczaj jest to co najmniej kilka kwartałów, najczęściej 5 kwartałów" - stwierdził. Z badań NBP wynika, że najsilniejszy efekt widać po 5-7 kwartałach.

Glapiński ponownie podkreślał, że inflacja mocno uderza nie tylko w Polskę, ale i inne kraje europejskie czy USA, a silne wzrosty cen są konsekwencją wpływu czynników zewnętrznych, m.in. inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezes Glapiński zabiera głos dzień po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek, podnosząc stopy procentowe o 100 pb., podczas gdy oczekiwania ekspertów wahały się od 50 do 75 pb. Była to największa jednorazowa podwyżka od ponad 20 lat. Najbardziej agresywny w tym stuleciu jest również cały cykl zacieśnienia polityki pieniężnej trwający od października. RPP podnosiła cenę pieniądza na kolejnych siedmiu posiedzeniach, windując stopę referencyjną z historycznie niskiego poziomu 0,1 proc. do 4,5 proc. Polskie władze monetarne reagowały w ten sposób na przyspieszającą inflację, a przed miesiącem także na gwałtowne osłabienie złotego w obliczu rosyjskiego ataku na Ukrainę.

"Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - napisano w komunikacie opublikowanym po wczorajszym posiedzeniu RPP.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji" - dodano.

Z marcowych projekcji NBP wynika, że ekonomiści z banku centralnego spodziewają się utrzymania bardzo wysokiej inflacji w tym i kolejnym roku, a nawet w 2024 r. nie ma ona spaść do poziomu celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o +/- 1 p. proc. Projekcja została jednak przygotowana przy założeniu utrzymania stopy referencyjnej na poziomie 2,75 proc. (już teraz wynosi 4,5 proc.) i uwzględnia dane dostępne do 7 marca. Prognozowanie jest w ostatnich latach dodatkowo utrudnione przez kolejne silne szoki zaburzające stabilność światowej i polskiej gospodarki.

Projekcje NBP

Listopad 2021 r.

Marzec 2022 r.



CPI (%)

PKB (%)

CPI (%)

PKB (%)

2022 5,8 4,85 10,75 4,35 2023 3,65 4,95 9 3,5 2024



4,25 2,7 Źródło: NBP

Podczas marcowej konferencji prasowej prezes Glapiński podkreślał jastrzębie nastawienie Rady i zapowiadał kolejne podwyżki stóp proc.

MKa