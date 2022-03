RPP: w lutym silna presja płacowa i wewnętrzna presja inflacyjna we wskaźnikach bazowych

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

W lutym członkowie RPP wskazywali m.in. na mocną presję płacową w polskiej gospodarce oraz na wewnętrzną presję inflacyjną widoczną we wskaźnikach bazowych - wynika z protokołu z posiedzenia RPP w dn. 8 lutego. Podkreślano, że aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej.

"Członkowie Rady wskazywali, że w kierunku wyższej inflacji oddziałuje także (oprócz czynników zewnętrznych - PAP) trwające ożywienie gospodarcze, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście wskaźników inflacji bazowej. Część członków Rady zwracała uwagę, że korzystna koniunktura sprzyja przenoszeniu na ceny konsumpcyjne wyższych kosztów, które widoczne są w rosnących cenach produkcji sprzedanej przemysłu oraz rosnących płacach. Wskazywano przy tym na bardzo wysoką dynamikę PPI za granicą, która – ze względu na powiązania handlowe – przyczynia się do silnego wzrostu PPI także w Polsce" - napisano.

"W opinii większości członków Rady główne czynniki wpływające na podwyższoną inflację mają obecnie charakter negatywnych szoków podażowych, choć niektórzy członkowie Rady podkreślali znaczenie czynników krajowych, na co ich zdaniem wskazuje m.in. wysoka dynamika cen usług" - dodano.

Jednocześnie wskazywano, że obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej wpłynie ograniczająco na inflację, choć obecnie trudno określić horyzont tego wpływu.

Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że uruchomienie Tarczy wraz z innymi działaniami fiskalnymi oznacza relatywne złagodzenie polityki fiskalnej, przez co większy ciężar zacieśnienia polityki makroekonomicznej musi ponosić polityka pieniężna.

Wskazywano także na znaczenie kanału kursowego w mechanizmie transmisji monetarnej.

"Równocześnie większość członków Rady wskazywała na ryzyko możliwego nasilenia się presji płacowej w związku z podwyższoną inflacją. Niektórzy członkowie Rady zwracali w tym kontekście uwagę na wyniki badań ankietowych, w których istotnie wzrósł odsetek firm deklarujących wzrost presji płacowej. Inni członkowie Rady podkreślali, że odsetek przedsiębiorstw, w których płace rosły szybciej niż wydajność, wciąż jest niższy niż przed pandemią" - dodano.

Niektórzy członkowie Rady zwracali uwagę na tempo przyrostu kredytów w gospodarce, które jest relatywnie szybkie. Zdaniem tych członków Rady zacieśnienie polityki pieniężnej będzie czynnikiem ograniczającym wzrost zadłużenia, co wydaje się uzasadnione zwłaszcza w odniesieniu do zadłużenia gospodarstw domowych.

Większość członków Rady oceniała w lutym, że wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Większość członków Rady oceniła, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP.

Zdaniem członków Rady podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych. Jednocześnie podkreślano, że aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej.

Niektórzy członkowie Rady wyrażali jednak opinię, że ponowna podwyżka stóp procentowych – przekładając się na dalszy wzrost kosztów obsługi kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – stwarza ryzyko negatywnego wpływu tego czynnika na koniunkturę gospodarczą.

W lutym RPP piąty raz z rzędu podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 50 pb do 2,75 proc. (PAP Biznes)

