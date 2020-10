RPP: tempo ożywienia może być wolniejsze niż obecnie

fot. Kaboompics.com / Pexels

W ocenie RPP, ożywienie gospodarcze w Polsce będzie postępować. ale może być wolniejsze niż dotychczas - wynika z komunikatu RPP po posiedzeniu 7 X. Rada lekko zmodyfikowała ocenę dotyczącą PLN: tempo ożywienia może być ograniczane przez brak wyraźnego oraz trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu i luzowania NBP.

"Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej, choć jego tempo może być wolniejsze niż dotychczas. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez wysoką niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Istotny wpływ na dynamikę aktywności będzie miało także kształtowanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki" - napisano.

"Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" - dodano.

Nowością w sformułowaniu dotyczącym kursu PLN jest słowo "trwalszy" - poprzednio Rada wskazywała jedynie na brak "wyraźnego" dostosowania kursu PLN.

Pierwszy raz odniesienie do braku wyraźnego dostosowania kursu złotego pojawiło się w minutes z maja br., kiedy Rada wbrew oczekiwaniom rynku dokonała trzeciej w cyklu obniżki stóp. W komunikatach po kolejnych posiedzeniach Rada konsekwentnie używała identycznego sformułowania odnośnie kursu PLN.

Rada odnotowała, że dane o sprzedaży detalicznej i produkcji za sierpień sugerują, że w ostatnim czasie tempo odbudowy aktywności spowolniło wobec poprzednich miesięcy.

"Towarzyszy temu stabilizacja liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, przy utrzymującej się na poziomie wyraźnie niższym niż przed pandemią dynamice wynagrodzeń w tym sektorze" - dodano.

Rada oceniła w październiku, że poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera ożywienie gospodarcze oraz ogranicza ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Ponadto, poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców, według Rady luzowanie oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

RPP poinformowała, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

"Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej" - dodano.

W komunikacie wskazano, że terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

RPP poinformowała ponadto, że NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Do tej pory NBP skupił obligacje o łącznej wartości nominalnej ok. 103,9 mld zł (ok. 109 mld w cenach zakupu według niedawnej wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego). Najbliższa operacja skupu zostanie przeprowadzona w 14 października.

Wcześniej NBP informował, że docelowa skala programu skupu nie jest określona, a operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania.

RPP na jednodniowym posiedzeniu 7 października utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku. (PAP Biznes)

