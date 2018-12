RPP rozczarowała inwestorów liczących na złagodzenie jej retoryki

Przekaz z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej rozczarował inwestorów liczących na złagodzenie jej retoryki z uwagi m.in. na istotny spadek inflacji CPI - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, środowa konferencja nie zmienia dotychczasowych oczekiwań dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych w Polsce.

"Niezmieniona retoryka Rady w naszej ocenie potwierdza, że zacieśnienie polityki pieniężnej w 2019 i 2020 pozostaje mało prawdopodobne" - ocenił w komentarzu po konferencji RPP Piotr Popławski, ekonomista ING.

"Przekaz z posiedzenia RPP prawdopodobnie rozczarował inwestorów liczących na złagodzenie jej retoryki z uwagi na pesymistyczne wskazania m.in. indeksu PMI, czy istotny spadek inflacji CPI. W naszej ocenie wystąpienia Rady, przełożenie na wycenianą ścieżkę stóp NBP będzie niewielkie – większe znaczenie będą mieć kolejne dane ze sfery realnej Polski i strefy euro" - dodał.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. wzrosły o 1,2 proc. rdr. To najniższy odczyt wskaźnika w tym roku.

Również listopadowy odczyt PMI znalazł się na najniższym od czterech lat poziomie - wskaźnik wyniósł 49,5 pkt.

Ekonomiści Banku Millennium również oceniają, że środowa konferencja nie zmienia oczekiwań dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych w Polsce.

"Komunikat, jak i wypowiedzi obecnych na konferencji członków nie wpływają na zmianę oczekiwań dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych NBP. Nie rewidujemy zatem naszych oczekiwań dotyczących braku zmian stóp procentowych w Polsce co najmniej jeszcze przez rok" - napisali.

Ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zaznacza, że przy ewentualnym, gwałtownym wzroście inflacji na skutek podwyżek cen energii i gazu, Rada będzie podnosić argument, że jest to czynnik od niej niezależny.

"Można zatem oczekiwać, że RPP na początku przyszłego roku będzie bacznie obserwować sytuację i jednocześnie nadal utrzymywać stopy na obecnym niskim poziomie. Jest bardzo prawdopodobne naszym zdaniem, że w sytuacji kiedy inflacja gwałtownie przyspieszyłaby na skutek podwyżek cen energii i gazu dla gospodarstw domowych, RPP będzie podnosić wysunięty już dziś argument, że jest to czynnik od niej niezależny i że podwyżki stóp procentowych nie będą miały w związku z tym wpływu na poziom wskaźnika CPI" - napisała.

"Nadal zatem spodziewamy się braku zmian stóp w przyszłym roku, tym bardziej, że coraz mniej prawdopodobny staje się – jak wszystko na to wskazuje – scenariusz pierwszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro w 2019 r." - dodała.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

Jak wynika z konsensusu PAP Biznes, perspektywa stabilizacji stóp procentowych w Polsce wydłużyła się co najmniej do początku 2020 r. Takiego scenariusza spodziewa się 3/4 ankietowanych ośrodków ekonomicznych. Trzy z nich zakładają brak zmian stóp proc. do końca 2020 r. (PAP Biznes)

