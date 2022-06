RPP, raty mocno w górę, rzeź na hipotekach i paliwa drenujące portfele [Wykresy tygodnia]

fot. mckaya / / Shutterstock

Za nami kolejny czerwcowy tydzień, który części z nas sponiewiera portfele przez podwyżkę stóp procentowych. Co jeszcze działo się w gospodarce? Przypominamy najważniejsze wykresy minionego tygodnia.

Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje najbardziej agresywny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej w XXI w. Przed nami są zapewne kolejne podwyżki stóp procentowych.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

W maju 2022 r. o kredyty hipoteczne wnioskowało o ponad 50 proc. mniej klientów niż rok wcześniej. Załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych stało się faktem. Popyt został zdziesiątkowany przez podwyżki stóp i zaostrzenie kryteriów oceny zdolności.

Biuro Informacji Kredytowej

Kredytobiorcy zaciągający zobowiązania za czasów rekordowo niskich stóp procentowych po środowej podwyżce znajdą się w strefie „podwojonej raty”. Dla tych, którzy wykorzystali maksymalnie zdolność kredytową, oznacza to poważne kłopoty. Sprawdzamy, jak zmienią się obciążenia.

Bankier.pl

Największe banki z GPW oszacowały, jakie wpłaty będą musiały ponieść na fundusz pomocowy, czyli element rządowej tarczy dla kredytobiorców.

Bankier.pl

Po galopujących stawkach płaconych za domy jednorodzinne nie ma już śladu – wynika z danych Bankier.pl za I kw. 2022 r. udostępnionych przez Cenatorium. Domy wciąż jednak drożeją szybciej od mieszkań, a za sprawą znacznych podwyżek notowanych w poprzednich kwartałach w skali roku wzrosty cen wciąż są dwucyfrowe.

Drugi tydzień czerwca przyniósł kontynuację majowych podwyżek przy dystrybutorach. Średnia cena benzyny zbliżyła się do 8 zł/l. Ale w tym tygodniu to olej napędowy drożał szybciej od benzyny.

Majowa inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych okazała się wyższa nawet od najwyższych prognoz i tym samym zabiła nadzieje tych inwestorów, którzy liczyli na rychły spadek presji inflacyjnej w największej gospodarce świata.

Podczas gdy w Polsce nie cichną lamenty na temat rzekomo wysokich stóp procentowych, istnieją kraje, gdzie cena pieniądza poszła w górę znacznie mocniej. Przykładowo, bank centralny Chile właśnie podniósł stopy do 9%.

Trading Economics

W maju import z Rosji do Chin wzrósł o 80% w porównaniu do maja 2021 r. - wynika z danych chińskiego urzędu celnego. To zdecydowanie najwyższa dynamika wśród głównych partnerów handlowych Państwa Środka.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Od kilku miesięcy amerykański konsument zadłuża się w rekordowym tempie, czemu towarzyszy gwałtowny wzrost kosztów życia i głębokie pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Może to być sygnał, że wysoko oprocentowany dług zaciągany jest na pokrycie bieżących wydatków.

Rezerwa Federalna

Inflacja w Czechach nadal przyspiesza, przekraczając oczekiwania analityków. Tymczasem władzę w banku centralnym przejmują zwolennicy łagodniejszej polityki pieniężnej.

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

JM