RPP pozostaje niewzruszona. Stopy procentowe NBP stabilne

"Przewrót kopernikański" w polskiej polityce pieniężnej? To musiałoby się wydarzyć

Mimo że inflacja w Polsce jest bardzo wysoka i ma pozostać zdecydowanie wyższa, niż wynosi cel NBP, większość członków Rady Polityki Pieniężnej nie kwapi się do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści mBanku zastanawiają się, co musiałoby się stać, by doszło do "przewrotu kopernikańskiego", czyli powrotu do zacieśniania polityki monetarnej.