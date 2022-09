RPP na rozdrożu. Co dalej ze stopami procentowymi?

fot. Jacek Szydlowski / / Forum

Inflacja nie tylko nie maleje, ale nadal przyspiesza, a prognozy na przyszły rok również nie są zbyt kolorowe. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej zbliża się do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Czy stanie się to już w środę?



RPP rozpoczęła zacieśnianie polityki monetarnej w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory wywindowała stopę referencyjną z najniższego poziomu w historii (0,1 proc.) do najwyższego poziomu od marca 2005 r. (6,5 proc.). Skala i tempo wzrostu kosztu pieniądza wskazują, że jest to najbardziej agresywny cykl podwyżek kosztu pieniądza w Polsce w XXI w.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Członkowie RPP, na czele z przewodniczącym Rady i prezesem NBP, od kilku miesięcy zapowiadają, że wielkimi krokami zbliża się koniec - a przynajmniej przerwa - zacieśnienia. W wywiadzie opublikowanym tydzień temu w portalu Business Insider Adam Glapiński wskazał dwa scenariusze na wrześniowe posiedzenie polskich władz monetarnych: pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach albo podwyżkę o 25 pb. Dwa dni później GUS opublikował zaskakująco wysoki odczyt inflacji - tempo wzrostu cen konsumpcyjnych nie tylko nie spowolniło, jak oczekiwali analitycy, ale znacząco przyspieszyło: do 16,1 proc. w skali roku z 15,6 proc. w lipcu. Statystycy zrewidowali również w górę dane o wzroście PKB w II kwartale, a struktura wzrostu nie okazała się aż tak negatywna, jak wcześniej sądzono - na plus zaskoczyły inwestycje.

Zobacz także Elastyczne oszczędzanie nawet na 7%? Porównaj najlepsze oferty

Widząc taką mieszankę, ekonomiści przewidują, że po wakacyjnej przerwie (w sierpniu nie odbyło się posiedzenie decyzyjne) w środę RPP podniesie stopy procentowe o 25 pb. W tym cyklu Rada jeszcze nie decydowała się na tak niewielki ruch, mimo że przez lata był to standard w polityce banków centralnych.

"RPP ma obecnie twardy orzech do zgryzienia. Inflacja nie chce spadać, PKB obniża się głównie na czynnikach jednorazowych [...]. W takiej sytuacji nie ma chyba innej opcji niż kontynuacja zacieśnienia" - argumentują ekonomiści mBanku.

"Gdyby nie ten wywiad [dla Business Insider - red.], to po mocnym zaskoczeniu ze strony sierpniowej inflacji i mniej niepokojącej niż można było się obawiać strukturze PKB w II kwartał zapewne zastanawialibyśmy się nad podwyżką o 50 pb, ale drzwi do takiej decyzji prezes NBP dość mocno przymknął swoimi ostatnimi wypowiedziami" - wskazują analitycy Santander Bank Polska.

"Ostatnie inflacyjne zaskoczenie przesunęło ryzyka w kierunku 50 pb. w górę, ale to wciąż 25 pb. jest naszym bazowym scenariuszem" - wtórują im koledzy z mBanku. Takie jest również zdanie ekspertów z Credit Agricole.

"NBP podkreśla [na Twitterze - red.], że sierpniowy wzrost inflacji CPI był zgodny z oczekiwaniami, stąd nie powinien on rozbudzić w Radzie apetytu na większy zakres podwyżek" - twierdzą ekonomiści PKO BP.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

W najbliższym posiedzeniu RPP po raz kolejny weźmie udział tylko 7 członków z 10 przewidzianych ustawą o NBP. Sejm od kilku miesięcy nie obsadza dwóch wakatów, a w lipcu z Rady wystąpił Rafał Sura. Senat ma w środę wybrać na jego miejsce Joannę Tyrowicz.

Do jakiego poziomu dojdą stopy procentowe?

Kluczowe pozostaje pytanie: co dalej ze stopami procentowymi. Analitycy są przekonani, że po wrześniowej podwyżce o 25 pb. czeka nas w tym roku jeszcze jeden ruch w górę o tej samej skali i stopa referencyjna NBP na dłużej zaparkuje na poziomie 7 proc.

"Perspektywa recesji w bieżącym roku, choć naszym zdaniem niezbyt zaskakująca, wydaje się wywierać duży wpływ na gotowość RPP do dalszych kroków. Biorąc pod uwagę oznaki słabnącej aktywności gospodarczej, do końca roku spodziewamy się jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych - we wrześniu i listopadzie, po 25 pb. każda" - piszą analitycy Citi Handlowego.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Bardzo wysoka inflacja sprawia, że Polacy szukają sposobu na ochronę oszczędności. W ostatnich miesiącach rosnącą popularnością cieszą się detaliczne obligacje skarbowe, ale dla wielu osób nadal są nowym i nieznanym sposobem oszczędzania. Wybraliśmy 50 najczęstszych i naszym zdaniem najważniejszych pytań o obligacje oszczędnościowe. Odpowiadamy na nie krótko i konkretnie, bez owijania w bawełnę i bez trudnego ekonomicznego języka.





Z poradnika dowiecie się m.in.:

• gdzie można kupić obligacje i jak to zrobić krok po kroku,

• czy jest to bezpieczna inwestycja i ile można na niej zarobić,

• czy obligacje „antyinflacyjne” naprawdę chronią przed inflacją.



Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.



Masz pytanie? Napisz na [email protected] Masz pytanie? Napisz na [email protected] Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Zdaniem ekspertów Rada nie zadeklaruje jednak końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. "Ze względu na wysoką niepewność i trwające zacieśnianie polityki pieniężnej głównych banków centralnych, RPP nie będzie jednak formalnie deklarowała końca cyklu podwyżek, a kolejne decyzje będą uzależnione od napływających danych" - przewidują ekonomiści PKO BP.

"Nie widzimy szans na istotne przekroczenie 7 proc." - wskazują eksperci mBanku. "RPP jest świadoma, że podwyżki wywołały już potężny efekt na rynkach kredytowych. Wchodzimy też w fazę spowolnienia i to jest fakt. Jego skala jest naszym zdaniem jeszcze niedoszacowana przez władze monetarne (a same wyniki za II kwartał potęgują to wrażenie), ale są i będą one już wrażliwe na koniunkturę" - argumentują.

"Taki poziom stopy NBP wydaje się niski, szczególnie w porównaniu z perspektywą pozostawania inflacji na poziomach dwucyfrowych przez kolejne dwanaście miesięcy" - zauważają analitycy Citi Handlowego. "Niemniej wypowiedzi niektórych członków RPP sugerują, że są oni gotowi zaakceptować długi okres powrotu inflacji do celu, próbując jednocześnie uniknąć silnego wzrostu bezrobocia. Nie pozostaje nam nic innego, jak uwzględnić ten fakt w prognozach" - przekonują.

Nawet przedstawiciele Rady przebąkują jednak, że na początku przyszłego roku inflacja może przekroczyć 20 proc. Jak wtedy zachowa się RPP, trudno przewidzieć.

Tymczasem ekonomiści wskazują, za prezesem Glapińskim i innymi członkami RPP, że w 2023 r. możliwe są obniżki stóp procentowych.

"Bazowy scenariusz zakłada, że po osiągnięciu 7 proc. stopa referencyjna utrzyma się na tym poziomie przynajmniej do połowy 2023 r. W drugiej połowie przyszłego roku, jeżeli dynamika PKB pozostanie niska, Rada może wręcz rozpocząć cykl luzowania polityki pieniężnej. Byłby on jednak zdecydowanie wolniejszy niż dotychczasowy cykl podwyżek. W tym czasie inflacja zapewne byłaby już w trendzie spadkowym i choć byłaby wciąż bardzo wysoka, dla większości w RPP mogłaby to być wystarczająca podstawa do tego, aby poluzować politykę pieniężną" - przewidują eksperci Citi Handlowego. Podobne stanowisko zajmują ich koledzy z Santander Bank Polska.

Innego zdania są ekonomiści mBanku, którzy spodziewają się dłuższego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. "Obrazek inflacyjny sugeruje jednak, że przestrzeń do cięcia stóp w 2023 roku jest niewielka lub zerowa (tu nasz scenariusz się zmienia). Cykl obniżek już się dość agresywnie wycenia" - piszą.

Więcej światła na kwestię może rzucić prezes Glapiński, który zabierze głos w czwartek o godz. 15:00.