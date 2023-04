Czy marcowa inflacja zadowoli RPP? Nikłe nadzieje na podwyżki stóp procentowych

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w polskiej gospodarce będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Pomimo wciąż uporczywie wysokiej inflacji ekonomiści nie spodziewają się podwyżek stóp procentowych, wskazują jednak, kiedy dyskusja o tym może stać się jak najbardziej uzasadniona.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Rada Polityki Pieniężnej decyzję ws. stóp procentowych podejmie w oparciu o najnowsze wskaźniki inflacji, które w piątek zostały zaprezentowane przez GUS. Czy inflacja sięgająca w marcu 16,2 proc. (wyższa od oczekiwań rynku) zadowoli Radę i umocni jej członków w przekonaniu o słuszności dotychczasowej polityki pieniężnej? To się okaże w środowe popołudnie - dokładna godzina ogłoszenia decyzji nie jest znana.

Od września 2022 roku Rada utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie. Choć oficjalnie nie poinformowano o zakończeniu cyklu podwyżek, wydaje się to raczej przesądzone. Coraz częściej słychać nawet głosy o obniżkach stóp procentowych, co wydaje się - przynajmniej niektórym - stanowczo przedwczesne.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Problemem lepka inflacja bazowa

W komentarzach po danych o marcowej inflacji ekonomiści wskazywali, że wyższe od oczekiwań dane o inflacji za marzec sugerują, że inflacja bazowa będzie prawdopodobnie dużo bardziej lepka, co spowolni proces dezinflacji. Dane sugerują, że obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku są coraz mniej prawdopodobne.

"Spodziewamy się, że RPP utrzyma status quo. Inflacja weszła już na ścieżkę dezinflacji przy jednak wciąż solidnej inflacji bazowej, co powstrzyma RPP przed mocnymi deklaracjami co do terminu obniżek stóp procentowych" - prognozują ekonomiści PKO BP.

W podobnym tonie wypowiadają się również analitycy Citi Handlowego, którzy dodają: "nasza własna prognoza zakłada stabilne stopy procentowe w 2023 roku oraz stopniowe obniżki w 2024 r. Oczekiwania cięć w przyszłym roku oparte są jednak na scenariuszu hamowania presji cenowej, a więc na scenariuszu, który nawet nie zaczął się realizować. Jeżeli kolejne dane inflacyjne nie przyniosą w tym zakresie przełomu, dyskusja o ponownych podwyżkach może stać się jak najbardziej uzasadniona".

Citi Handlowy

Sprzeczne sygnały z NBP

Ekonomiści Santander BP zwracają natomiast uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się dość zróżnicowane sygnały ze strony Narodowe Banku Polskiego.

"W ostatnim tygodniu pojawiły się dwa ciekawe sygnały ze strony banku centralnego: najpierw członek RPP Ireneusz Dąbrowski (ten sam, który na jesieni zapowiadał obniżki stóp w 2023 i którego uważamy za wyrażającego opinie bliskie poglądom prezesa Glapińskiego) powiedział, że jest zdecydowanie za wcześnie na obniżki stóp procentowych, uzasadniając to m.in. niepewnością związaną ze skutkami zawirowań bankowych za granicą. W pewien sposób współgrało to z wypowiedziami Ludwika Koteckiego, który odnotował zmianę stanowiska w 'gołębiej' części RPP (zanik nawoływań do obniżek stóp) i wskazywał na ryzyko, że mniejsza skłonność banków centralnych za granicą do podwyżek stóp związana z obawami o stabilność finansową może utrudnić wygaszanie inflacji na świecie i w Polsce" - napisano w raporcie Santander BP.

"Trzy dni później zupełnie inny komunikat popłynął z wywiadu wiceprezes NBP Marty Kightley: wg niej zawirowania związane z upadkiem banków za granicą powodują, że 'pojawiło się więcej ryzyk, które mogą doprowadzić do głębszego spowolnienia gospodarczego i zarazem do szybszej dezinflacji'. Który przekaz jest bliższy sercu prezesa Glapińskiego – dowiemy się być może w czwartek podczas jego konferencji prasowej. Naszym zdaniem szanse na obniżki stóp procentowych NBP w tym roku coraz bardziej maleją" - dodali.

Z kolei ledwo w ubiegłym tygodniu ekonomiści BGK prognozowali, że pierwszych obniżek stóp procentowych możemy spodziewać sie w listopadzie 2023 roku i będą one kontynuowane w 2024 roku. Przypomnijmy, że w nowej projekcji przygotowanej przez ekspertów z banku centralnego wynika, że inflacja CPI nie wróci do 2,5-proc. celu NBP do końca 2025 r. Szybkie i znaczące obniżki stóp procentowych mogłyby jeszcze bardziej odwlec w czasie powrót inflacji do celu.