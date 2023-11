RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp. "Za" była tylko Joanna Tyrowicz

Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp o 100 pb., za którym ponownie głosowała jedynie Joanna Tyrowicz - podano na stronie internetowej NBP.

Tyrowicz bezskutecznie składała wnioski o podwyżkę stóp o 100 pb. na każdym posiedzeniu Rady od października 2022 r., przy braku poparcia pozostałych członków RPP.

We wrześniu RPP obniżyła stopy proc. o 75 pb. We wtorek rano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że przeciw obniżce głosowali we wrześniu L. Kotecki, J. Tyrowicz, P. Litwiniuk, a pozostali członkowie RPP byli za obniżką.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na posiedzeniu w dn. 5-6 września 2023 r. wszystkie stopy procentowe NBP o 75 pb., w tym referencyjną do 6,0 proc. Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się obniżki głównej stopy o 25 pb. do 6,50 proc. (PAP Biznes)

