RPP obniży stopy procentowe. Duda wskazuje termin

Jeśli spadek inflacji w szybkim tempie będzie trwały to będą argumenty za obniżka stóp po wakacjach - powiedziała w wywiadzie dla Business Insider członkini RPP Iwona Duda. Procesy dezinflacji postępują, jednak ważne będzie, z jakim tempem spadku inflacji będziemy mieli do czynienia, jak będą zachowywały się jej poszczególne komponenty - dodała.

"W tej chwili poszedł mocny i czytelny sygnał ze strony Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych. To istotny przekaz, który był oczekiwany przez rynki. Przypomnę, że nastąpił po okresie bardzo silnego zacieśnienia monetarnego, tj. po 11 podwyżkach stóp procentowych i wielomiesięcznym utrzymywaniu ich na bardzo wysokim poziomie. Dokonane podwyżki stóp cały czas oddziałują i będą oddziaływały na procesy inflacyjne i gospodarcze" - powiedziała.

"W mojej ocenie, jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych, być może nawet już po wakacjach. Oczywiście muszę tutaj dokonać zastrzeżenia — tak jak czynią to przedstawiciele większości banków centralnych na świecie w obecnych czasach dużej niepewności gospodarczej i geopolitycznej — że wszystko zależy od napływających danych i informacji" - dodała.

Według niej procesy dezinflacji postępują, jednak ważne będzie, z jakim tempem spadku inflacji będziemy mieli do czynienia, jak będą zachowywały się jej poszczególne komponenty.

"To dopiero da podstawę do dyskusji na ewentualną zmianą parametrów polityki pieniężnej, określeniem momentu takich działań i ich skali" - powiedziała. (PAP Biznes)

