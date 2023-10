Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na drugą z rzędu obniżkę stóp procentowych. Tym razem jest to cięcie w wymiarze tylko 25 pb. Miesiąc temu RPP zszokowała rynek, redukując stopy aż o 75 pb.

/ NBP

Ekonomiści jak rzadko kiedy byli podzieleni względem październikowej decyzji RPP. 13 z 21 ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes oczekuje obniżki o 25 pb. Pozostali z wyjątkiem jednego spodziewają się cięcia stóp o 50 pb. Jeden stawia na -75 pb. Rynek terminowy skłaniał się ku obniżce o 50 pb. Przy tak rozbieżnych prognozach trudno więc mówić o zaskoczeniu.

Część pozostałych stóp procentowych banku centralnego również obniżono o 25 pb. i od 4 października będą się kształtować następująco:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,00 proc.),

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,50 proc.),

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,50 proc.),

stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,05 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Jest to druga obniżka stóp procentowych w Polsce po tym, jak 6 września Rada Polityki Pieniężnej dokonała szokującego cięcia stóp o 75 pb. W ten sposób rozpoczęty został cykl luzowania polityki monetarnej w Polsce pomimo utrzymującej się bardzo wysokiej inflacji CPI, która we wrześniu obniżyła się do 8,2%.

Przeczytaj także Czym tym razem zaskoczy nas RPP? Możemy spodziewać się wszystkiego

Od października 2021 do października 2022 roku w Polsce trwał cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym okresie podniesiona z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 6,75%. I na tym poziomie była utrzymywana przez 11 miesięcy. Był to także najostrzejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w Polsce w XXI wieku. Równocześnie stopa referencyjna NBP cały czas pozostaje poniżej poziomu inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że od 2017 roku realna stopa procentowa w Polsce trwale pozostaje ujemna.

Nadal nie wiadomo też, kiedy inflacja powróci do 2,5-procentowego celu. Lipcowa projekcja analityków NBP zakładała, że najprawdopodobniej nie stanie się to przed rokiem 2026. Następną projekcję poznamy dopiero w listopadzie. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że wiosną 2024 roku inflacja obniży się do 4%. Nadal będzie więc przekraczać cel NBP.

Do końca roku przewidziane są już tylko dwa posiedzenia Rady. Pierwsze z nich odbędzie się w dniach 7-8 listopada, a ostatnie zaplanowano na 5-6 grudnia.

Tuż przed decyzją RPP złoty zaczął się umacniać. Do godziny 15:30 kurs EUR/PLN zdążył się obniżyć do niespełna 4,60 zł wobec 4,64 zł notowanych jeszcze o poranku. O 16:00 powinna się ukazać informacja po posiedzeniu RPP. Natomiast znacznie ciekawiej powinno być w czwartek po 15:00, gdy na mównicę wyjdzie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.