RPP nie ruszyła stóp procentowych. Prezes NBP wyjaśnia decyzję

Opublikowana w środę decyzja Rady Polityki Pieniężnej raczej nikogo nie zaskoczyła. Ostatecznie pozostawiono stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dzień później głos w tej sprawie zabrał prezes NBP Adam Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów nie zmieniła stóp procentowych podczas lutowego posiedzenia. Spekuluje się, że RPP z ewentualnymi ruchami ma się wstrzymać do marcowej projekcji inflacji.

Konferencja prasowa prezesa NBP

Jak zawsze po ogłoszeniu decyzji RPP, prezes NBP bierze udział w konferencji prasowej, gdzie tłumaczy, dlaczego rada zdecydowała się zachować tak, a nie inaczej. Podczas styczniowej konferencji Adam Glapiński zapowiedział m.in., że RPP będzie od teraz przywiązywać największą wagę do inflacji bazowej.

"NBP pod moim kierownictwem podjął decyzję o dalszym, stopniowym zwiększaniu zasobów złota, aż do poziomu 20 proc. jego udziału w oficjalnych aktywach rezerwowych. Te 20 proc. w rezerwach polskich to wskaźnik charakterystyczny dla krajów najbardziej bogatych, bezpiecznych i wiarygodnych w obrocie międzynarodowym" - powiedział na początku konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Rezerwy złota stanowią bardzo poważny argument i są kwestią braną pod uwagę przez agencje ratingowe, partnerów handlowych itd. - stwierdził Glapiński. "Jesteśmy absolutnie wypłacalni, zaufani i nawet w najtrudniejszych warunkach politycznych, militarnych i innych, jakie mogą się pojawić, tacy będziemy. Każdy, kto z nami handluje, inwestuje, kupuje, ma pełne zabezpieczenie swoich płatności" - powiedział prezes NBP.



Złota jest bezpieczne, kontrolowane. Do tych zagranicznych lokalizacjach dwa razy w roku są wysyłane nasze delegacje, ekspertów, którzy to złoto biorą do ręki ważą, oglądają itd. Ktoś może powiedzieć, że to jest nadmiar ostrożności, ale strzeżonego pan Bóg strzeże - dodał.

Jak dodał, obecnie rezerwy złota NBP są przechowywane mniej więcej po jednej trzeciej w Bank of England w Londynie, w Federal Reserve w Nowym Jorku oraz w bezpiecznych miejscach w Polsce. Nowe zakupy mają być rozmieszczane w podobny sposób.

Ja zarabiam mniej więcej tyle samo co prezes Marek Belka, biorąc pod uwagę inflację. Nikt natomiast nie zarabiał tak dobrze jak prezes Hanna Gronkiewicz-Waltz w stosunku do przeciętnych wynagrodzeń - stwierdził prezes NBP.

Co z inflacją?

"W dalszych miesiącach tego roku, w drugiej połowie, kształtowanie się inflacji jest obarczone dużą niepewnością, bardzo wysoką niepewnością – w szczególności inflacja może wzrosnąć, trudno powiedzieć w jakim stopniu, może to być znaczący stopień, pod wpływem czynników fiskalnych i regulacyjnych – cena prądu, gazu, ocieplania oraz VAT na podstawową żywność to te zasadnicze czynniki. Skala tego wzrostu jest nieprzewidywalna" - powiedział Glapiński.

Prezes NBP powiedział, że inflacja jest pod pełną kontrolą, ale drugiej połowie roku będzie rosnąć. "Polacy już się nie boją inflacji" - stwierdził