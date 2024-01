Szef NBP: Przeszliśmy suchą stopą przez spowolnienie gospodarcze, m.in. dzięki polityce pieniężnej NBP

PIE spodziewa się spadku inflacji. To pozwoli na kolejne kroki ważne dla kredytobiorców W nadchodzących miesiącach Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) spodziewa się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych - podali we wtorkowym komentarzu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej analitycy PIE.