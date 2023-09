RPP mniej restrykcyjna. Oto najbardziej gołębi i jastrzębi członkowie Rady

Borys: Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp jesienią uzasadnione Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych jesienią jest uzasadnione, ale należy być bardzo ostrożnym z jego tempem - powiedział dziennikarzom prezes Polskiego Funduszu Rozwoju w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ocenie Borysa inflacja w Polsce do końca 2023 r. może spaść do ok. 6,5-7 proc.