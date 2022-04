RPP gwałtownie podnosi stopy procentowe

/ NBP

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe zdecydowanie mocniej, niż spodziewała się większość analityków.



Podczas kwietniowego posiedzenia RPP zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 3,50 proc. do 4,50 proc. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe NBP. Od jutra kształtować będą się następująco:

stopa referencyjna: 4,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,50 proc.),

stopa lombardowa: 5 proc. w skali rocznej (poprzednio 4,00 proc.),

stopa depozytowa: 4 proc. w skali rocznej (poprzednio 3 proc.),

stopa redyskonta weksli: 4,55 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,55 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 4,6 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,6 proc.).

Konsensus rynkowy przewidywał, że stopy proc. zostaną podniesione o 50 pb., ale nie brakowało opinii, że skala może być nieco większa. Na ruch o 75 pb. liczyli m.in. analitycy mBanku czy Goldman Sachsa. Wzrost aż o 100 pb. jest więc sporym zaskoczeniem.

Rynki początkowo zareagowały na decyzję - kurs EUR/PLN spadł o blisko 2 grosze - do 4,60 zł, a notowania banków z GPW odbiły spod kreski. W kolejnych kilkudziesięciu minutach złoty osłabiał się i wrócił powyżej poziomu 4,63 zł za euro, podczas gdy akcje banków oddały część zysków, a WIG-Banki znów spadł pod kreskę.

To już siódma z rzędu i najwyższa z dotychczasowych podwyżka stóp procentowych w Polsce. W poprzednich miesiącach RPP podnosiła "cenę pieniądza" o 40 pb. w październiku, 75 pb. w listopadzie i po 50 pb. w grudniu, styczniu i lutym oraz 75 pb. w marcu. Cały obecny cykl jest najagresywniejszym ze wszystkich w tym stuleciu. Wzrost stopy referencyjnej NBP do 4,5 proc. oznacza, że jest ona najwyższa od grudnia 2012 r. Jeszcze na początku października znajdowała się na historycznym minimum na poziomie 0,1 proc.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Mimo to stopy procentowe NBP i tak rosły w ostatnich miesiącach wolniej niż ceny konsumpcyjne. Inflacja CPI przyspieszyła z 2,4 proc. w lutym 2021 roku do 10,9 proc. w marcu 2022 r. Realna stopa procentowa - czyli uwzględniająca bieżącą lub oczekiwaną inflację (według prognoz ma się utrzymać w pobliżu dwucyfrowych poziomów jeszcze w przyszłym roku) - pozostaje głęboko ujemna.

W czwartek o godz. 15:00 rozpocznie się konferencja prasowa Adama Glapińskiego, w trakcie której prezes NBP przedstawi uzasadnienie dzisiejszej decyzji i zapewne nakreśli uwarunkowania i perspektywy polityki pieniężnej polskiego banku centralnego w kolejnych miesiącach. Podczas poprzedniej konferencji Glapiński zapewniał, że jest "jastrzębiem stojącym na czele jastrzębi".

RPP uzasadnia decyzję o podwyżce stóp

"Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - napisano w komunikacie opublikowanym pół godziny po posiedzeniu RPP.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji" - dodano.

Ponownie przypomniano również o możliwości interwencji banku centralnego na rynku walutowym.

O ile wzrosną raty kredytów?

Dzisiejsza decyzja RPP oznacza, że ponownie wzrosną raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Przyjmijmy, że wzrost stopy referencyjnej przełoży się jeden do jednego na wzrost wskaźnika WIBOR 3M. Obecnie wynosi on 4,9 proc. Dla nowego kredytu 25-letniego zaciągniętego na kwotę 350 tys. zł, z 2-punktową marżą, podniesienie stawki o 1 pp. oznaczać będzie wzrost raty równej z 2451 zł do 2678 zł. Od października, kiedy odnotowaliśmy rekordowo niski poziom wskaźnika WIBOR 3M (0,21 proc.), obciążenie kredytobiorcy wzrosłoby łącznie o 1158 zł.

Zmiana stopy referencyjnej wpłynie także na maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek. Limit wzrośnie z 14 proc. do 16 proc.

Szczegółowe wyliczenia znajdziesz w artykule Michała Kisiela pt. "Raty kredytów ostro w górę. Na ile się przygotować?".

RPP pozostaje osłabiona

Podobnie jak przed miesiącem RPP nie obradowała w pełnym, 10-osobowym składzie. Sejm od ponad miesiąca nie może obsadzić jednego fotela w Radzie, a drugi zwolnił się pod koniec marca wraz z upłynięciem kadencji Jerzego Żyżyńskiego. Gremium podejmuje decyzję ws. stóp proc. większością głosów. Przy wyniku remisowym decyduje głos przewodniczącego RPP, czyli prezesa NBP. Imienne rezultaty dzisiejszego głosowania poznamy za niespełna 3 miesiące.

Kolejne decyzyjne posiedzenie Rady zaplanowano na czwartek 5 maja 2022 r.