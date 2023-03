RPO pyta MF o stan prac nad zmianami w tzw. podatku Belki

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta resort finansów o stan prac nad zmianami w tzw. podatku Belki.

RPO w piśmie do MF pisze, że w lipcu 2022 roku otrzymał zapewnienie, z którego wynika, że zasadność wprowadzenia zmian w podatku dochodowym w zakresie ulg i zwolnień dotyczących kapitałów pieniężnych, w szczególności zmian mających na celu zachętę do długoterminowych inwestycji, znajduje się w centrum zainteresowania resortu finansów. Ministerstwo wyraziło gotowość do rozważania propozycji środowisk społecznych i gospodarczych oraz podjęcia kroków w celu wdrożenia ich do systemu podatkowego.

"Z docierających do mnie sygnałów wynika, że obywatele z niecierpliwością oczekują na reformę tzw. „podatku Belki” oraz na wskazanie przybliżonego harmonogramu prac legislacyjnych w tym obszarze" - napisał RPO.

Marcin Wiącek pisze, że niepokoją także niektóre informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej wskazujące, że w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów nie planuje jednak wdrożenia zmian w zakresie opodatkowania zysków kapitałowych.

"Stąd też w celu rozwiania pojawiających się wątpliwości, mając za podstawę ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o przedstawienie stanowiska co do postępu prac legislacyjnych w tym obszarze. W miarę możliwości proszę także o przekazanie informacji na temat konkretnych rozwiązań, jakie są obecnie brane pod uwagę, a także przybliżonego

terminu sfinalizowania tych prac przez resort finansów" - napisał.

