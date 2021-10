RPO punktuje wady "Polskiego ładu" i apeluje o jego opóźnienie

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek punktuje wady reformy rządu - informuje we wtorek "Fakt".

"Fakt" przypomina, że za dwa i pół miesiąca ma wejść w życie "Polski ład", czyli największa od lat reforma podatkowa. Gazeta zwraca uwagę, że sęk w tym, że reforma wciąż nie została uchwalona i nikt nie wie, jaki będzie jej ostateczny kształt. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o to, by wprowadzić ją dopiero od 2023 roku i porządnie ją przygotować.

"Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wymaga takiego tworzenia prawa, aby nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela” – pisze RPO prof. Marcin Wiącek (39 l.) w piśmie do senatorów. To właśnie oni - zauważa "Fakt" - teraz mają zajmować się "Polskim ładem". Rzecznik wskazuje, co pilnie należy zmienić.

Według Rzecznika zmiany w składce zdrowotnej dla osób pracujących na własny rachunek powinny być wprowadzane stopniowo, a emeryci ze świadczeniami powyżej 5 tys. zł. powinni być objęci ulgą dla klasy średniej. RPO postuluje też pozostawienie wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

mmu/ dki/