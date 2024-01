RPO: Konieczna jest pilna reforma polskiego sądownictwa

Konieczne jest pilne, jak najszybsze przygotowanie projektów i uchwalenie ustaw reformujących polską władzę sądowniczą" - powiedział PAP Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, pytany o to, jak ocenia konflikt wokół praworządności w Polsce oraz o możliwe rozwiązania.

fot. Marek Wiśniewski / / Reuters

Wskazał, że chodzi o ustawy, które wykonywałyby orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Nie może dochodzić do tego, że obywatel udając się do sądu i oczekując na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy ma wątpliwości co do tego, czy jego wyrok nie będzie zakwestionowany z tego powodu, iż w jego wydaniu brał udział sędzia powołany w niewłaściwej procedurze" - podkreślił.

"Pilnie potrzebna jest zmiana zasad powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także uporządkowanie statusu sędziów powołanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która weszła w życie w 2018 roku" - powiedział Wiącek.

Przed świętami Bożego Narodzenia Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Wskazano w niej, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 r. w sprawie wyboru sędziów-członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. "Skutkiem ich podjęcia było ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, Traktatem o Unii Europejskiej oraz Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w konsekwencji utrata zdolności do realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji i zadań, w tym w szczególności zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - napisano.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

