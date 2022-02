RPA chce ograniczyć obcokrajowcom dostęp do swego rynku pracy

fot. WitR / / Shutterstock

Rząd Republiki Południowej Afryki zamierza wprowadzić prawo ograniczające obcokrajowcom dostęp do swego rynku pracy. Kraj zmaga się z rekordowo wysokim bezrobociem, a w społeczeństwie rodzą się nastroje antyimigracyjnie - poinformował we wtorek Bloomberg.

Minister spraw wewnętrznych Aaron Motsoaledi poinformował, że rząd finalizuje projekt ustawy, która ureguluje ten problem. Według nowego prawa ograniczenia w liczbie zagranicznych pracowników będą dotyczyły firm, których właścicielami są obywatele RPA.

"Jeśli jesteś przedsiębiorcą z RPA, który otwiera restaurację lub fabrykę, to mierzysz się z faktem, że nie ma prawa, które mówiłoby ci, co masz robić. Możesz zatrudnić zarówno pracowników z RPA albo tylko tych z zagranicy. Ogłaszamy, że jest problem z bezrobociem i brakiem limitów przy zatrudnianiu przyjezdnych. Wprowadzimy te limity" - zaznaczył Motsoaledi.

Wśród 60 mln mieszkańców RPA, 3 mln stanowią migranci, wynika z rządowych statystyk. Wielu z nich przyciągnęły perspektywy pracy w kraju, który jest najlepiej uprzemysłowionym na całym kontynencie. Jednak stopa bezrobocia w RPA wynosi 35 proc., co podsyca niechęć części społeczeństwa wobec obcokrajowców, których postrzega się jako "osoby odbierające miejsca pracy".

W 2008 r. zaatakowano co najmniej 22 migrantów, a ok. 6 tys. osób opuściło kraj. Do kolejnego wybuchu przemocy na tle ksenofobicznym doszło w 2015 r.; zginęły dziesiątki osób, w Durbanie spalono kilku sprzedawców, w których rozpoznano obcokrajowców, setki sklepów zdewastowano i splądrowano.

"Te problemy były już poruszane, ale teraz sytuacja jest szczególna, ponieważ bezrobocie się pogłębia, a pandemia koronawirusa tylko pogarsza sprawę" - wyjaśnił Motsoaledi.

Niektóre z opozycyjnych wobec rządu partii wykorzystują niechęć społeczeństwa do imigrantów w swoich partykularnych interesach, zwrócił uwagę Bloomberg.

Libertariańska partia ActionSa zdobyła podczas zeszłorocznych lokalnych wyborów w Johannesburgu 16 proc. głosów poparcia po tym, jak jej lider Herman Mashaba domagał się deportacji migrantów nieposiadających dokumentów wydanych przez władze RPA. (PAP)

skib/ tebe/