PKO BP ma nowego wiceprezesa. Artur Kurcweil będzie odpowiedzialny za obszar technologii

XBS Logistics zaprasza do sprzedaży akcji XBS Pro-Log

XBS Logistics zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 55.555 akcji XBS Pro-Log w przypadku, gdyby wszystkie oferty sprzedaży akcji zostały złożone do 26 września oraz nie więcej niż 54.054 akcje. Cena, w przypadku zożenia oferty sprzedaży do 26 września włącznie wynosi 37 zł za sztukę, a po tej dacie 36 zł za sztukę - poinformował w komunikacie pośredniczący Noble Securities.