PGNiG zawarł aneks wydłużający trwanie programu emisji obligacji do 28 X 2025 r.

PGNiG zawarł aneks do umowy dotyczącej programu emisji obligacji na kwotę do 5 mld zł wydłużający czas trwania tego programu do 28 października 2025 r. - podała spółka w komunikacie.