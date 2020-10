RMF: Rząd nie wprowadzi pełnego lockdownu od soboty. Powodem protesty

Dramatyczna sytuacja włoskich lotnisk. Sytuacja jak 25 lat temu

O 83 proc. spadła liczba pasażerów na lotniskach we Włoszech od marca do września z powodu pandemii - ogłosiło w środę krajowe stowarzyszenie zarządców portów lotniczych. Jak wyjaśniło, notowana liczba podróżnych oznacza powrót do sytuacji sprzed 25 lat.