Rząd chce zakończyć spór z Czechami dot. kopalni Turów. Przyjęto uchwałę

Naimski: Bez elektrowni w Turowie i przy wystąpieniu innych awarii ucierpiałaby duża część Europy

Gdyby się okazało, że musimy wyłączyć elektrownię w Turowie i wydarzyłaby się awaria tej skali co w Bełchatowie, wówczas groziłoby to awarią, która przeniosłaby się na dużą część Europy - ocenił we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.