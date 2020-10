RKI: część Polski to obszar ryzyka koronawirusowego

Sasin: Jeżeli kierowani do walki z Covid-19 lekarze się nie zgłaszają, to jest problem

Jeżeli na ponad 300 lekarzy skierowanych do walki z koronawirusem, zgłasza się ponad 20, to nie możemy udawać, że problemu nie ma - powiedział w czwartek wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że potrzebne są nowe regulacje, które pozwolą rzucić wszystkie siły do walki z epidemią.