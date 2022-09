RARS: W październiku pierwsza dostawa zamówionego przez agencję węgla

fot. Sodel Vladyslav / / Shutterstock

Pierwsza dostawa zakontraktowanego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych węgla przewidziana jest na październik - wynika z opublikowanej w czwartek informacji RARS.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w informacji zamieszczonej w czwartek na Twitterze podkreśliła, że realizuje powierzone zadania w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych, w tym rezerw surowców energetycznych.

Jak zapewniono, RARS kontraktuje węgiel, uzupełniając działania spółek Skarbu Państwa, od momentu złożenia wniosku w tej sprawie przez Ministra Klimatu i Środowiska.

"Dostawy zakupionego surowca są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem działań logistycznych w tym zakresie - najbliższa transza przewidziana jest na październik" - poinformowano na twitterowym profilu RARS.

Pod koniec lipca RARS informowała, że prowadzi kontraktację węgla od 11 lipca br.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która weszła w życie we wtorek, przewiduje m.in., że w 2023 r. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, udzielić RARS nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa do kwoty 8,6 mld zł na - jak to określono - finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych. W razie podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zakupie przez RARS węgla energetycznego od PGE Paliwa i Węglokoksu, agencja może na to zaciągnąć do 8,6 mld zł kredytu w BGK z gwarancjami Skarbu Państwa. (PAP)

