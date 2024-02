"Queen of Stonks" - tak gra Nancy Pelosi. Jedna prosta transakcja i 1 mln dolarów na plusie

Nancy Pelosi i jej giełdowe transakcje znalazły się znów na ustach Ameryki. Wszystko przez kupione w doskonałym momencie opcje na akcje Nvidii. Kongresmenów nie obowiązują przepisy dotyczące insider tradingu, więc polityczka i jej mąż zarabiają krocie, chociaż w równoległym świecie zwykłych obywateli groziłoby im 20 lat więzienia.

Zeszłoroczna stopa zwrotu indeksu S&P500 została pokonana przez 33% kongresmenów obracających akcjami - o czym donosił w swoim raporcie portal Unusual Whales dokumentujący giełdowe transakcje amerykańskich polityków. Przypadek Pelosi jest jednak szczególnie interesujący i to nie tylko dlatego, że jej portfolio urosło w zeszłym roku o 65%. Decydującą rolę w tej historii odgrywa hipokryzja.

Latem 2022 roku ujawniono, że Nancy Pelosi grała na akcjach spółki Nvidia, obracając milionami dolarów. Miało to miejsce tuż przed przedstawieniem pomysłu administracji Bidena w sprawie ustawy o półprzewodnikach. Pelosi dysponowała informacjami na ten temat przez oficjalnymi ogłoszeniami. Decyzja Białego Domu oznaczała miliardowe inwestycje w producentów chipów z USA, do których należy Nvidia.

Informacja o transakcji wywołała oburzenie opinii publicznej i sprawiła, że kilka dni później Nancy Pelosi ujawniła, że sprzedała swoje pozycje na Nvidii. Informacje na ten temat pojawiły się w dniu dokonania operacji. Jak uważa Unusual Whales, było to prawdopodobnie najszybsze ujawnienie transakcji w historii Kongresu USA. Polityczka zaksięgowała stratę i pozbyła się z portfolio waloru, który ściągał na nią krytykę za konflikt interesów.

Miesiąc później Pelosi przedstawiła projekt ustawy zakazującej kongresmenom handlu akcjami. Był on jednak pełen luk i zebrał bardzo słabe recenzje. Dokument nie znalazł szerszego poparcia i przepadł, Pelosi odsunęła się od giełdy, a sprawa jej kontrowersyjnych zagrań na Nvidii ucichła. Wszystko do czasu, a konkretnie do 22 grudnia 2022 roku, kiedy polityczka wróciła do gry na giełdzie.

22 listopada 2023 roku 20 minut przez zakończeniem sesji na Wall Street, w trakcie trwania obrad Kongresu, Nancy Pelosi kupiła opcje call ITM na akcje Nvidii za 1 888 050 dolarów. Aktualnie 73 dni po dokonaniu transakcji przynosi ona zwrot na poziomie 53%, czyli ponad 1 060 000 dolarów. Jak zwrócił uwagę Unusual Whales, to czterokrotność rocznych zarobków Nancy Pelosi w Kongresie.

BREAKING: Nancy Pelosi has made over $1,060,000 on her $NVDA trade.



She has added now four times her Congressional salary in 73 days on one trade.



Her Nvidia deep ITM call option is now up almost 53% since she entered two months ago.



See her portfolio on Unusual Whales. pic.twitter.com/EU1rlh3wwL