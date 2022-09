Putin umocnił dolara. Złoty słabnie po sygnałach z Kremla

fot. DADO RUVIC / / Reuters

Eskalacja wojny rosyjsko-ukraińskiej w środę rano doprowadziła do umocnienia dolara amerykańskiego i osłabienia złotego. Kurs EUR/USD dotarł do 20-letniego minimum, a kurs euro do złotego sięgnął 4,75 zł.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację, co oznacza przyznanie przed rosyjską opinią publiczną, że na Ukrainie toczy się regularna wojna, a nie jakaś „specjalna operacja militarna”. Kreml zamierza także uznać okupowane terytoria Ukrainy za część Rosji, co oznacza eskalację konfliktu i stawia na stole groźbę użycia broni nuklearnej w razie kontynuacji ukraińskiej ofensywy na Chersoń lub (ewentualnie) Donieck.

Wzrost ryzyka geopolitycznego tradycyjnie już przyczynił się do umocnienia dolara względem euro. Rano kurs EUR/USD zszedł poniżej poziomu 0,99 euro za dolara, zbliżając się do wyznaczonego dwa tygodnie temu 20-letniego dna.

Jeszcze mocniej niż euro tracił polski złoty, traktowany jako waluta przyfrontowego rynku wschodzącego. Do 9:17 kurs euro rósł o 3,5 grosza, sięgając 4,7500 zł. Póki co ten ruch nie zmienia wiele w szerszym kontekście. Kurs EUR/PLN już tydzień temu zakończył spadkową korektę po sierpniowym wyskoku. W dłuższej perspektywie pozostajemy w trwającej od pół roku konsolidacji w przedziale 4,55-4,85 zł, z czego przez prawie cały ten czas kurs euro wahał się w zakresie 4,60-4,80 zł.

Kurs dolara amerykańskiego zwyżkował o przeszło 6 groszy, przekraczając poziom 4,79 zł. W ten sposób notowania USD zbliżyły się do lipcowo-sierpniowych rekordów, leżących powyżej linii 4,80 zł. Oznacza to, że polska waluta pozostaje niemal rekordowo słaba względem amerykańskiej.

Grozą powiało także na parze frank-złoty. Kurs franka szwajcarskiego podniósł się o niemal 5 groszy, wspinając się na wysokość 4,9571 zł, wcześniej atakując nawet poziom 4,98 zł. Dziś rano helwecka waluta wyrównała rekordy wszech czasów na parze z euro. Z kolei kurs CHF/PLN dotarł niebezpiecznie blisko granicy 5 zł, na której zatrzymały się wzrostowe fale z marca i sierpnia. W czwartek zbiera się kierownictwo Szwajcarskiego Banku Narodowego, które według rynku podniesie stopę procentową o 75 pb.

Także o prawie 5 groszy rosły notowania funta brytyjskiego, o poranku wycenianego na 5,4349 zł. W ten sposób kurs GBP/PLN odbija się z najniższych poziomów od czerwca, jakie odnotowano w piątek i poniedziałek.

