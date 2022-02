Putin po spotkaniu z Scholzem: nie chcemy wojny w Europie

fot. Kremlin Pool / / Russian Look

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że jego kraj nie chce wojny w Europie. Rosja - zadeklarował - jest gotowa pracować nad odpowiedziami NATO w sprawie postulatów Moskwy w sferze bezpieczeństwa.

"Jeśli chodzi o to, czy chcemy tego (wojny-PAP), czy nie. Oczywiście, że nie. Właśnie dlatego wysunęliśmy propozycje ws. procesu negocjacyjnego, którego wynikiem może być porozumienie w sprawie zapewnienia wszystkim, w tym naszemu krajowi, równego bezpieczeństwa" - powiedział Putin na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Przeczytaj także Parlament prosi Putina o uznanie niepodległości wschodnich regionów Ukrainy

"Nord Stream 2 może scementować bezpieczeństwo energetyczne Europy"

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że gazociąg Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i że nie ma on "zabarwienia politycznego". Nazwał go projektem "czysto komercyjnym".

Gazociąg jest gotowy do wejścia do eksploatacji, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego - powiedział Putin po spotkaniu w Moskwie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

"Możliwości dyplomatyczne jeszcze się nie wyczerpały"

Zachowanie pokoju w Europie jest naszym najwyższym obowiązkiem; możliwości dyplomatycznego rozwiązania napięć są dalekie od wyczerpania - powiedział w Moskwie we wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"To, że słyszymy o tym, że niektóre jednostki (rosyjskie- PAP) się wycofały to dobry znak, mamy nadzieję, że ich szlakiem podążą kolejne oddziały" - powiedział Scholz.

"Powinniśmy znaleźć rozwiązanie. Niezależnie od tego, jak trudna i poważna wydaje się sytuacja, odmawiam określenia jej jako beznadziejnej" - podkreślił niemiecki kanclerz. (PAP)

adj/ tebe/ awl/