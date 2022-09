Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji, a Rosjanie chcą uciekać z kraju

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji – powiadomiły rosyjskie media państwowe. Pod broń powołanych zostanie 300 tys. rezerwistów. Ma rozpocząć się od razu.

Putin powiedział o tym w czasie wystąpienia wyemitowanego w środę rano. Przemówienie było to przez kilka godzin przekładane, bo początkowo zapowiedziano je na wtorkowy wieczór. „Mobilizacja zacznie się już dzisiaj, 21 września” – obwieścił Putin. Miało o to wnioskować ministerstwo obrony. Decyzja ta - jak oświadczył - została podjęta w celu „obrony ojczyzny” i „zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom” zarówno w Rosji, jak i na terenach okupowanych przez nią.

Częściowa mobilizacja ma objąć rezerwistów, osoby, które odbyły służbę w wojsku. Przed wysłaniem na front mają oni przejść dodatkowe przeszkolenie „z uwzględnieniem doświadczenia specjalnej operacji wojskowej (wojny w Ukrainie)”.

Putin oświadczył, że Rosja zrobi wszystko dla „bezpiecznego przeprowadzenia referendów” w czterech okupowanych ukraińskich regionach, a członkowie tamtejszych formacji zbrojnych zostaną zrównani w prawach z rosyjskimi wojskowymi, a tamtejsza ludność nie zostanie pozostawiona „na pastwę katów”.

„Celem Zachodu jest osłabienie, podzielenie i zniszczenie Rosji” – oznajmił Putin. Utrzymywał on, że Zachód grozi Rosji m.in. użyciem broni jądrowej. Zgodnie z danymi z 2022 roku Rosja posiada 5977 głowic nuklearnych. „W przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony. To nie jest blef” – powiedział.

Władze samozwańczych tzw. republik ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, ogłosiły we wtorek, że zamierzają przeprowadzić w dniach 23-27 września pseudoreferenda, mające na celu włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej. Podobny zamiar ogłosili tego samego dnia rosyjscy namiestnicy w częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.

Według rosyjskiego niezależnego portalu Meduza pospieszne ogłoszenie referendów i towarzyszące mu groźby rosyjskich separatystów, że terytoria te będą uważane za „terytorium Rosji” i atak na nie będzie groził poważną eskalacją, to dowód na to, że „na Kremlu zwyciężyła partia wojny”.

Według ekspertów Moskwa postawiła na scenariusz eskalacji pomimo porażek na froncie. Aneksja okupowanych terytoriów ma być próbą powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy i demonstracją determinacji Moskwy, przede wszystkim wobec rosyjskich odbiorców oraz prorosyjskich sił na terenach okupowanych.

Przypomnijmy, że w inwazji na Ukrainę na początku uczestniczyło 85 tys. Rosjan i 85 tys. Czeczenów. W obu przypadkach w 90 proc. byli to ochotnicy. Następnie liczba ta się zwiększała.

Już od doby najczęściej wyszukiwaną frazą w rosyjskim internecie według Google Trends jest "jak opuścić Rosję". Wzrosła także liczba zapytań "jak odroczyć powołanie do wojska". Szczyt zapytań odnośnie wyjazdu przypadł na wtorek na godz. 18.00. Najtłumniej chcieli zmienić miejsce pobytu mieszkańcy Kraju Chabarowskiego, który leży, paradoksalnie, przy granicy z Chinami. Z kolei o odroczenie powołania do wojska wyszukiwane było już od godz. 13.00, a więc w momencie pierwszych doniesień prasowych o możliwej mobilizacji.

While it is expected that Putin will make a mobilization speech, searches for "how to exit Russia" on Russia Google rose to the first place.



All tickets and flights are currently locked in the country pic.twitter.com/ZB3GIw1jMG