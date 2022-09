Putin nie będzie uczestniczyć w pogrzebie Gorbaczowa. "Nie pozwoli mu na to roboczy grafik"

fot. DAVID W CERNY / / Reuters

Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w sobotnich uroczystościach pogrzebowych ostatniego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa - poinformował w czwartek Kreml, cytowany przez agencję Reutera.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin w czwartek pożegnał Gorbaczowa w moskiewskim Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie we wtorek zmarł prezydent ZSRR. Do szpitala Putin pojechał przed wylotem do Kaliningradu.

Kreml przekazał, że Putin nie weźmie udziału w pogrzebie, bo "nie pozwoli mu na to roboczy grafik" - pisze portal Meduza.

Gorbaczow, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR, zmarł we wtorek wieczorem w wieku 91 lat. W sobotę odbędzie się jego pogrzeb, który, jak powiedział Pieskow, będzie miał "elementy" państwowej ceremonii. (PAP)

