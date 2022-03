Putin kupował w Niemczech nieruchomości "przez słupy"

Anders: Nie ma powrotu do business as usual z Rosją

"Nie ma powrotu do business as usual z Rosją" - oświadczyła ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders w wywiadzie dla włoskiego portalu Formiche. Wyraziła przekonanie, że należy iść w kierunku "rezygnacji z zakupu rosyjskiej ropy, gazu i węgla".