Putin konsoliduje Unię Europejską

fot. Hadrian / / Shutterstock

Putin konsoliduje Unię. Jej mieszkańcy widzą w umocnieniu władzy Brukseli ratunek przed rosyjskim zagrożeniem – pisze w środę "Rzeczpospolita", przytaczając wyniki badań przeprowadzonych w 12 państwach UE.

"Think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) przeprowadził sondaż na grupie 15 tys. respondentów w 12 państwach UE w kluczowym momencie, na przełomie stycznia i lutego. Co prawda wojna za naszą wschodnią granicą jeszcze wówczas nie wybuchła, ale blisko 200 tys. rosyjskich żołnierzy już szykowało się do największej ofensywy od drugiej wojny światowej" – pisze "Rz".

Przytaczając wyniki tego sondażu, dziennik podje, że "średnio we wszystkich objętych badaniami krajach tylko 23 proc. pytanych uważa, że rząd ich kraju da sobie sam radę z ochroną granic, podczas gdy dwa razy więcej – 46 proc. – sądzi, że konieczna jest tu interwencja Unii, a kolejne 18 proc. – że nawet i to nie wystarczy i potrzeba zaangażowania wspólnoty międzynarodowej (13 proc. odpowiedzi nie wiem).

Gazeta przypomina też, że prezydent Francji Emmanuel Macron od kilku lat lansuje ideę europejskiej suwerenności, czyli zdolności Unii do samodzielnego działania. Według gazety do niedawna chodziło przede wszystkim o możliwość obrony przez Brukselę europejskich interesów w obliczu chińsko-amerykańskiej rywalizacji.

"Teraz doszło do tego zadanie pilniejsze: przeciwstawienie się zagrożeniu, jakie niesie agresywna polityka Rosji" – zauważa "Rz".

Opisując wspomniane badania, "Rz" ocenia: "Wśród badanych krajów nigdzie, poza Estonią, idea europejskiej suwerenności nie jest przyjmowana równie pozytywnie, jak w Polsce. Opowiada się za nią 41 proc. z nas, podczas gdy tylko 9 proc. ją odrzuca (reszta nie ma zdania). Trudno tego nie wiązać z bliskością rosyjskiego zagrożenia.

Jednoczenie podaje, że w Niemczech unijną suwerenność popiera 33 proc., a przeciw jest 17 proc. badanych. We Francji idea ma 18 proc. zwolenników i 34 proc. przeciwników – proporcje są niemal odwrotne niż nad Wisłą.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) między 21 stycznia a 7 lutego 2022 r. na próbie 15 tys. obywateli państw członkowskich UE.(PAP)

krz/ joz/