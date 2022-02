Putin dostał zgodę na użycie armii poza granicami kraju

fot. Mikhail Metzel / / TASS

Rada Federacji, wyższa izba parlamentu Rosji, wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju „w związku z sytuacją w Donbasie”.

We wtorek Rada Federacji wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju "w związku z sytuacją w Donbasie". Wnioskował o to prezydent Rosji Władimir Putin. "Rada Federacji zakłada, że będą to siły pokojowe” – oświadczyła przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko, cytowana przez agencję TASS.

Ministerstwo obrony Rosji zamierza "objąć ochroną" mieszkańców "republik ludowych" w Donbasie

Sytuacja w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej ma tendencję do pogarszania się, Rosja musi chronić ich mieszkańców – powiedział we wtorek rosyjski wiceminister obrony Rosji Nikołaj Pankow podczas posiedzenia Rady Federacji, wyższej izby parlamentu Rosji, która wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju "w związku z sytuacją w Donbasie".

"Sytuacja w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej jest niestety bardzo skomplikowana, ma tendencję do pogarszania się. Musimy chronić mieszkańców tych młodych państw, wielu z nich, setki tysięcy, to obywatele Federacji Rosyjskiej” – oświadczył Pankow na posiedzeniu Rady Federacji.

Wiceminister powiedział też, że Ukraina skoncentrowała na granicach z "republikami ludowymi" 60 tysięcy żołnierzy z ciężkim sprzętem bojowym.

"Negocjacje utknęły w martwym punkcie. Ukraińskie władze obrały drogę przemocy i rozlewu krwi. Na granicach DRL i ŁRL Ukraina stworzyła 60-tysięczną grupę wojskową, która dysponuje ciężkimi pojazdami opancerzonymi, systemami rakietowymi i wieloma wyrzutniami rakiet" - powiedział Pankow.

BBC: władze Rosji wysyłają sprzeczne sygnały w sprawie granic separatystycznych republik Od władz Rosji płyną niejednoznaczne sygnały dotyczące kwestii, w jakich granicach Moskwa uznała dwie "republiki ludowe" w Donbasie: czy uznaje je w obecnym kształcie, czy też za "republiki" uważa całe obwody Ukrainy, doniecki i ługański - zwraca uwagę BBC News. Już wcześniej eksperci w Rosji sygnalizowali, że kwestia granic może być kluczowa dla dalszego rozwoju wydarzeń w ukraińskim Donbasie. 70 proc. obwodów donieckiego i ługańskiego znajduje się pod kontrolą Kijowa i Moskwa nie kwestionowała dotąd tej przynależności. Za ŁRL i DRL uznawała dotąd tylko te 30 proc. obwodów, które separatyści kontrolowali od lutego 2015 roku, gdy podpisano porozumienia mińskie. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko powiedział w poniedziałek, że Rosja uznaje DRL i ŁRL "w tych granicach, w których realizują one swoje pełnomocnictwa i jurysdykcję". Podobną wersję przedstawiła Swietłana Żukowa, wiceszefowa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu. Powiedziała ona, że Rosja nie uzna "republik ludowych" w granicach obwodów donieckiego i ługańskiego, czyli szerszych, niż faktycznie kontrolowane przez separatystów. Jednak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że chodzi o "te granice, w których one (DRL i ŁRL) się proklamowały". Tymczasem - jak zauważa BBC - w momencie ogłoszenia przez separatystów niezależności uważali oni za obszar "republik" całe obwody doniecki i ługański na wschodzie Ukrainy. Władze samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) ogłosiły, że uważają za "swoje" terytorium cały obwód ługański. Wiceszef tzw. parlamentu ŁRL Dmytro Horoszyłow powiedział we wtorek, że istnieją "ustawy w sprawie granic państwowych, które wyraźnie mówią o tym, że terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej to terytorium byłego obwodu ługańskiego". Szef donieckich separatystów Denys Puszylin oświadczył we wtorek, że "w konstytucji DRL i ŁRL zapisane są granice w ramach obwodu donieckiego i ługańskiego". Dodał następnie: "Czas pokaże jakie będą dalsze kroki".

Putin: porozumienia mińskie zostały sprowadzone do zera i przestały istnieć

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że porozumienia mińskie zostały "sprowadzone do zera", za co obarczył winą władze Ukrainy. Użył określenia, że porozumienia te zostały "zabite".

Porozumień mińskich już nie ma, bowiem Rosja uznała "republiki ludowe" powołane przez separatystów w Donbasie - powiedział Putin

Putin: Ukraina powinna uznać referendum na Krymie, nie może wejść do NATO

Rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział we wtorek, że jednym z warunków unormowania relacji Rosji z Ukrainą jest uznanie przez władze w Kijowie referendum na anektowanym Krymie z 2014 roku. Ukraina powinna też sama zrezygnować z wejścia do NATO - oświadczył.

Według Putina również Zachód powinien respektować referendum na Krymie.

Rosja ratyfikowała umowy o współpracy z "republikami ludowymi" w Donbasie

Wyższa izba parlamentu Rosji, Rada Federacji, zagłosowała jednomyślnie we wtorek za ratyfikacją umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rosją i separatystycznymi tzw. republikami ludowymi w ukraińskim Donbasie - Doniecką (DRL) i Ługańską (ŁRL).

Wcześniej ratyfikowała umowy izba niższa, Duma Państwowa.

Umowy, które dzień wcześniej podpisał prezydent Władimir Putin i przywódcy separatystów, zawarte są na 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia. Przewidują zawarcie odrębnych porozumień o granicach, współpracy wojskowej, sferze socjalnej i naukowo-technicznej.

Tekst umów o przyjaźni i współpracy głosi, że Rosja i separatystyczne republiki mają prawo do wspólnej ochrony granic. Strony umów mogą wykorzystywać infrastrukturę wojskową i bazy wojskowe na swoich terytoriach. Dokumenty pozwalają także na przebywanie na terenach "republik ludowych" rosyjskich oddziałów. Strony zobowiązują się także do okazania sobie wzajemnej pomocy, jeśli jedna z nich zostanie zaatakowana.

Dokument głosi, że Rosja, DRL i ŁRL planują "współpracować w zakresie obrony suwerenności i integralności terytorialnej", wspólnie podejmować działania w celu usunięcia zagrożeń dla pokoju i w celu przeciwdziałania aktom agresji przeciwko nim "ze strony wszelkiego państwa bądź grupy państw".

Walutą na terenie DRL i ŁRL będzie rubel rosyjski. Rosja zapowiada, że użyje odpowiednich środków w celu podtrzymania sektora bankowego i finansowego "republik ludowych". Strony "będą dążyć do osiągnięcia integracji gospodarczej o wysokim stopniu" i zawrą odrębne porozumienia o współpracy gospodarczej i handlowej.

W poniedziałek wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości obu "republik ludowych" i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy.

Ukraina wezwała, by nie uznawać niepodległości separatystycznych republik

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała we wtorek obce państwa i organizacje międzynarodowe, by nie uznawać niepodległości tzw. republik ludowych w Donbasie – Donieckiej i Ługańskiej, by potępić decyzję Rosji o ich uznaniu i wprowadzić przeciw Rosji ostre sankcje.

„Wzywamy obce państwa i międzynarodowe organizacje regionalne, by nie uznawać nielegalnych, samozwańczych tworów w niektórych regionach obwodów Ługańskiego i donieckiego” – napisano w oświadczeniu. (PAP)

Z Moskwy Anna Wróbel

