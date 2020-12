Putin: Praca nad unowocześnieniem armii nie powinna ustawać ani na sekundę

fot. POOL / FORUM

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek, że praca nad wyposażaniem sił zbrojnych w nowoczesną broń nie powinna ustawać ani na sekundę. Armia Rosji nie może ustępować wojskom innych państw i będzie się rozwijać w każdych warunkach - dodał.

Na posiedzeniu kolegium ministerstwa obrony Rosji Putin porównał tempo, w jakim przeobrażają się współczesne armie, do rajdów Formuły 1. Tempo to - jak mówił - jest "kosmiczne", tak szybkie, że "to nawet nie Formuła 1". "Absolutnie niedopuszczalne jest stanie w miejscu (...). Zatrzymamy się choćby na sekundę i od razu będziemy opóźnieni" - mówił.

"Najważniejsze armie świata ponoszą ogromne, nieporównywalne z naszymi nakłady po to, by zapewnić sobie przewagę" - ocenił. Rosja - dodał - nie może im ustępować. "Z dumą powtarzam, że mamy systemy uzbrojenia, których nie ma na świecie - to przede wszystkim broń hipersoniczna" - zaznaczył.

Przyznał, że bieżący rok był "trudny i skomplikowany" dla sił zbrojnych Rosji. Niemniej dysponują one jego zdaniem wystarczającym potencjałem, by rozwijać się "we wszelkich warunkach".

Polecił, by w 2024 roku stopień wyposażenia sił zbrojnych w nowoczesną broń wynosił 75,9 proc. Podał dane, zgodnie z którymi wskaźnik ten przekroczył już 70 proc. w siłach przeznaczenia ogólnego, a w siłach jądrowych - 86 proc.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

awl/ kib/